Μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου: Συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων από τον Δήμο Πατρέων ΦΩΤΟ

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, τα συνεργεία του Δήμου Πατρέων συνεχίζουν εντατικά τις εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων σε Βελβίτσι, Βούντενη και Μπάλλα.

Μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου: Συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων από τον Δήμο Πατρέων ΦΩΤΟ
25 Σεπ. 2025 12:10
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού από τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, οι οποίες επικεντρώνονται στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι εργαζόμενοι των Τομέων Καθαριότητας και Αυτεπιστασίας, με τη συνδρομή του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ, προχωρούν στον καθαρισμό ρεμάτων και σχαρών, καθώς και στην απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων.

Μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου: Συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων από τον Δήμο Πατρέων ΦΩΤΟ Μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου: Συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων από τον Δήμο Πατρέων ΦΩΤΟ

Οι παρεμβάσεις γίνονται ήδη σε Βελβίτσι, Βούντενη και Μπάλλα, με στόχο να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα των υποδομών, περιορίζοντας τον κίνδυνο πλημμυρών ενόψει του φθινοπώρου.

Μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου: Συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων από τον Δήμο Πατρέων ΦΩΤΟ Μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου: Συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων από τον Δήμο Πατρέων ΦΩΤΟ

Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός σε όλες τις πληγείσες περιοχές, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, τις επόμενες ημέρες τα συνεργεία θα μεταφερθούν στην περιοχή του πρώην Δήμου Βραχνεΐκων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ