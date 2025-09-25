Μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου: Συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων από τον Δήμο Πατρέων ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού από τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, οι οποίες επικεντρώνονται στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι εργαζόμενοι των Τομέων Καθαριότητας και Αυτεπιστασίας, με τη συνδρομή του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ, προχωρούν στον καθαρισμό ρεμάτων και σχαρών, καθώς και στην απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων.

Οι παρεμβάσεις γίνονται ήδη σε Βελβίτσι, Βούντενη και Μπάλλα, με στόχο να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα των υποδομών, περιορίζοντας τον κίνδυνο πλημμυρών ενόψει του φθινοπώρου.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός σε όλες τις πληγείσες περιοχές, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, τις επόμενες ημέρες τα συνεργεία θα μεταφερθούν στην περιοχή του πρώην Δήμου Βραχνεΐκων.

