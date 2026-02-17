Μετάλλια στα Τίρανα για το Fight Club Αγυιάς

Με δύο μετάλλια και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση χωρίς μετάλλιο, επέστρεψαν από τα Τίρανα της Αλβανίας οι αθλητές και ο προπονητής του Fight Club Αγυιάς, οι οποίοι έλαβαν μέρος στο Top Tirana Trophy 2026, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στην πρωτεύουσα της Αλβανίας.

Συγκεκριμένα δεύτερη θέση και ασημένιο μετάλλιο για την αθλήτρια Μιχαλά Φωτεινή στα -44 κιλά και τρίτη θέση για τον αθλητή μας Κουμέντο Χρύσανθο στα -40 κιλά.

– Μιχαλά Φωτεινή cadet -44kg

– Κουμέντος Χρύσανθος children -40 kg

– Μιχαλάς Ιωάννης junior -63 kg

Η προσπάθεια του Συλλόγου συνεχίζεται με σκληρή δουλειά και υπομονή για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.

