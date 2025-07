Μεταναστευτικό: Το μήνυμα της Ελλάδας στη Λιβύη – Γιατί η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της

Μπορεί η οικογένεια του Χαλίφα Χαφτάρ να θέλησε χθες δια της επίσκεψης του γιου του στον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης να περάσει το μήνυμα ότι δεν έχει αρνητική προαίρεση έναντι της χώρας, μετά το «φιάσκο» με την αναβολή της επίσκεψης της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας, η κυβέρνηση εντούτοις έχει αποφασίσει να τηρήσει σκληρή γραμμή και εν τοις πράγμασι να εφαρμόσει το «μοντέλο του Έβρου» και στο Λιβυκό Πέλαγος, λόγω των συνεχιζόμενων ροών σε Γαύδο και κρητικά παράλια.

Η κατάσταση όλων των τελευταίων ημερών σήμανε το τέλος της ανοχής, καθώς για το Μέγαρο Μαξίμου ήταν δεδομένο ότι η κατάσταση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη συμβατική λογική διαχείρισης της κατάστασης.

Από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης κωδικοποίησε χθες τις τρεις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Εν αρχήν, η αναστολή για τρεις μήνες (τουλάχιστον) της δυνατότητας υποβολής αιτήματος ασύλου για όσους φτάνουν από τη Λιβύη στη χώρα μας, με αποτέλεσμα οι μετανάστες αυτοί να αντιμετωπίζονται ως κρατούμενοι και να οδηγούνται σε κλειστά κέντρα στην ενδοχώρα π.χ. στο ΚΥΤ της Μαλακάσας.

Προς τούτο, οι μετανάστες δεν θα «μετασταθμεύουν» στην Κρήτη, αλλά θα οδηγούνται απευθείας στο λιμάνι του Λαυρίου και από εκεί θα διαμοιράζονται σε δομές, όπου δεν θα έχουν δικαίωμα εξόδου ή χρήσης κινητού.

Πρόκειται για μια επιλογή που στόχο έχει να καταστήσει την παραμονή τους στην Ελλάδα ισχυρό αντικίνητρο για να κάνουν το ταξίδι από το Τομπρούκ, ιδίως όταν πρόκειται για μια δαπανηρή επιλογή.

Τέλος, η κυβέρνηση ανακοινωσε τη δημιουργία μιας τουλάχιστον κλειστής δομής και στην Κρήτη, πιθανότατα στο Καστέλλι Ηρακλείου. Οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν σε σύσκεψη που θα γίνει την Παρασκευή στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τη συμμετοχή και τοπικών αξιωματούχων της Κρήτης.

«Η ελληνική κυβέρνηση στέλνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι η δίοδος προς την Ελλάδα κλείνει. Και το στέλνει προς όλους τους διακινητές και προς όλους τους δυνητικούς πελάτες τους, ότι τα χρήματα τα οποία δαπανούν ενδεχομένως να είναι παντελώς χαμένα, διότι πια θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα να μπορεί κανείς να φτάσει στην Ελλάδα διά της θαλάσσιας οδού», επεσήμανε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα σήκωσε και το γάντι που του πέταξε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα τεκταινόμενα με τη Λιβύη, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία επί Γιώργου Παπανδρέου να προχωρήσει σε συμφωνία για ΑΟΖ με την κυβέρνηση της Τρίπολης, πλην όμως η ευκαιρία παρήλθε.

