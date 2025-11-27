Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πακέτο αλλαγών σε εργασιακά, ακίνητα και κληρονομικό δίκαιο

Με εκτεταμένη ατζέντα μεταρρυθμίσεων συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Συλλογικές Συμβάσεις, προϋπολογισμός, αλλαγές στο Κτηματολόγιο και το κληρονομικό δίκαιο βρέθηκαν στο επίκεντρο της εισήγησης, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι «η μεταρρυθμιστική πορεία επιταχύνεται».

Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πακέτο αλλαγών σε εργασιακά, ακίνητα και κληρονομικό δίκαιο
27 Νοέ. 2025 11:51
Pelop News

Με μια σειρά παρεμβάσεων που αγγίζουν εργασιακά, οικονομικά και πολεοδομικά ζητήματα συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο, το οποίο άνοιξε με την εισήγηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλαγές στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αναπτυξιακός προϋπολογισμός, συναίρεση Κτηματολογίου και Πολεοδομιών και εκσυγχρονισμός του κληρονομικού δικαίου αποτελούν τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής ατζέντας για το 2026.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «σωστή και ισορροπημένη», τονίζοντας ότι εξασφαλίζει σταθερότητα για τους εργαζόμενους και προβλεψιμότητα για τους εργοδότες. Όπως είπε, πρόκειται για μια τομή που προέκυψε «με συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων», η οποία στηρίζεται σε τρεις άξονες: υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη και παραγωγικότητα.

Ο προϋπολογισμός του 2026

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «αναπτυξιακό», σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί απλώς κατάλογο εσόδων-εξόδων αλλά «πυξίδα προτεραιοτήτων» της κυβέρνησης. Έκανε λόγο για έκτη συνεχόμενη χρονιά διπλάσιας ανάπτυξης από την ευρωζώνη και για μέτρα σχεδόν 3 δισ. ευρώ που κατευθύνονται σε φοροελαφρύνσεις, με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες.

Από τον Ιανουάριο του 2026 οι πολίτες θα δουν αυξημένες αποδοχές, νέο μισθολόγιο για τα σώματα ασφαλείας και πρόσθετες ενισχύσεις για τους συνταξιούχους, μεταξύ των οποίων και το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ.

Στέγαση και φορολογικές ελαφρύνσεις

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο στεγαστικό: αύριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενός ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες, μέτρο που ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια. Παράλληλα, μειώνεται ο φόρος στις μικρές ιδιοκτησίες, ο ΕΝΦΙΑ περιορίζεται στο 50% και καταργείται για χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων, ενώ μειώνεται ο ΦΠΑ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Κτηματολόγιο και Πολεοδομίες – One stop shop το 2026

Μία από τις βασικές μεταρρυθμίσεις αφορά τη συναίρεση Κτηματολογίου και Πολεοδομιών. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, οι πολεοδομίες ήταν η υπηρεσία «με τη χαμηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση του Δημοσίου», γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στο Κτηματολόγιο. Η νέα δομή θα λειτουργεί ως ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης για κάθε ακίνητο (one stop shop) από το 2026.

Κληρονομικό δίκαιο – Εκσυγχρονισμός μετά από 80 χρόνια

Ο εκσυγχρονισμός του κληρονομικού δικαίου αποτελεί επίσης κεντρικό σημείο της συζήτησης. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την εισαγωγή της «κληρονομικής σύμβασης», αλλαγές στις ποσοστώσεις όταν δεν υπάρχει διαθήκη, ενίσχυση της θέσης των συζύγων και των συντρόφων, καθώς και ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η περιουσία μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κληρονόμους.

«Δεν πατάμε φρένο στις μεταρρυθμίσεις»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μεταρρυθμίσεις που «βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη», δίνοντας μάχη απέναντι στη γραφειοκρατία και τη μετριότητα. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα το δημόσιο debate θα επικεντρωθεί στα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και στο πλεόνασμα ανάπτυξης που επιστρέφει στην κοινωνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας – «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ
12:16 Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε στην οικία Παλαμά: Η Πάτρα υποδέχθηκε το σύμβολο των Αγώνων με συγκίνηση ΦΩΤΟ
12:06 Κακοκαιρία “Adel”: Σφοδρά φαινόμενα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Προειδοποιήσεις για 7 περιοχές και καταιγίδες κατηγορίας 5
12:00 Πάτρα: Πιάνει δουλειά η νέα διοίκηση ΔΕΕΠ – Η σταυροδοσία των «15» και οι ισορροπίες στο σχήμα
11:59 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για παράνομη οπλοκατοχή με μεταλλική ράβδο
11:51 Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πακέτο αλλαγών σε εργασιακά, ακίνητα και κληρονομικό δίκαιο
11:46 Πάτρα – Δυτική Αχαΐα: Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα σε ελέγχους της ΕΛΑΣ
11:42 Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Οι κινήσεις της 46χρονης τη νύχτα του εγκλήματος, την βασάνιζε επί μισή ώρα
11:35 Κως: Αποπειράθηκε να βιάσει την σύζυγο του φίλου του ενώ αυτός έλειπε
11:28 Νεκρή γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένος άνδρας από επίθεση καρχαρία
11:22 Σύλληψη 35χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 39χρονης σε δομή φιλοξενίας στον Λαγκαδά
11:19 Δήμος Αιγιαλείας: Αιτήσεις για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα κριτήρια
11:19 Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” τη Φοινικούντα: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Νέα ευεργετικά μέτρα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: Τέσσερις βασικές αλλαγές με απόφαση Δένδια
11:10 Κατσανιώτης: Η δωρεά της νέας μονάδας «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη με στελέχωση και ουσιαστική παρουσία της Πολιτείας.
11:03 Μοιραία πτώση από μπαλκόνι για γυναίκα στο Αγρίνιο
11:01 Κακοκαιρία «Adel»: Τεράστια κατολίσθηση στα Τζουμέρκα – Σπίτια “κρέμονται στον αέρα”
10:59 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα
10:53 Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ
10:51 Σοκ στη Γερμανία: 63χρονος σκότωσε σύζυγο, αδελφή και δύο παιδιά πριν αυτοκτονήσει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ