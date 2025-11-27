Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πακέτο αλλαγών σε εργασιακά, ακίνητα και κληρονομικό δίκαιο

Με μια σειρά παρεμβάσεων που αγγίζουν εργασιακά, οικονομικά και πολεοδομικά ζητήματα συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο, το οποίο άνοιξε με την εισήγηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλαγές στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αναπτυξιακός προϋπολογισμός, συναίρεση Κτηματολογίου και Πολεοδομιών και εκσυγχρονισμός του κληρονομικού δικαίου αποτελούν τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής ατζέντας για το 2026.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «σωστή και ισορροπημένη», τονίζοντας ότι εξασφαλίζει σταθερότητα για τους εργαζόμενους και προβλεψιμότητα για τους εργοδότες. Όπως είπε, πρόκειται για μια τομή που προέκυψε «με συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων», η οποία στηρίζεται σε τρεις άξονες: υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη και παραγωγικότητα.

Ο προϋπολογισμός του 2026

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «αναπτυξιακό», σημειώνοντας ότι δεν αποτελεί απλώς κατάλογο εσόδων-εξόδων αλλά «πυξίδα προτεραιοτήτων» της κυβέρνησης. Έκανε λόγο για έκτη συνεχόμενη χρονιά διπλάσιας ανάπτυξης από την ευρωζώνη και για μέτρα σχεδόν 3 δισ. ευρώ που κατευθύνονται σε φοροελαφρύνσεις, με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες.

Από τον Ιανουάριο του 2026 οι πολίτες θα δουν αυξημένες αποδοχές, νέο μισθολόγιο για τα σώματα ασφαλείας και πρόσθετες ενισχύσεις για τους συνταξιούχους, μεταξύ των οποίων και το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ.

Στέγαση και φορολογικές ελαφρύνσεις

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο στεγαστικό: αύριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενός ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες, μέτρο που ισοδυναμεί με μείωση 8% στα ενοίκια. Παράλληλα, μειώνεται ο φόρος στις μικρές ιδιοκτησίες, ο ΕΝΦΙΑ περιορίζεται στο 50% και καταργείται για χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων, ενώ μειώνεται ο ΦΠΑ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Κτηματολόγιο και Πολεοδομίες – One stop shop το 2026

Μία από τις βασικές μεταρρυθμίσεις αφορά τη συναίρεση Κτηματολογίου και Πολεοδομιών. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, οι πολεοδομίες ήταν η υπηρεσία «με τη χαμηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση του Δημοσίου», γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στο Κτηματολόγιο. Η νέα δομή θα λειτουργεί ως ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης για κάθε ακίνητο (one stop shop) από το 2026.

Κληρονομικό δίκαιο – Εκσυγχρονισμός μετά από 80 χρόνια

Ο εκσυγχρονισμός του κληρονομικού δικαίου αποτελεί επίσης κεντρικό σημείο της συζήτησης. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την εισαγωγή της «κληρονομικής σύμβασης», αλλαγές στις ποσοστώσεις όταν δεν υπάρχει διαθήκη, ενίσχυση της θέσης των συζύγων και των συντρόφων, καθώς και ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι η περιουσία μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κληρονόμους.

«Δεν πατάμε φρένο στις μεταρρυθμίσεις»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μεταρρυθμίσεις που «βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη», δίνοντας μάχη απέναντι στη γραφειοκρατία και τη μετριότητα. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα το δημόσιο debate θα επικεντρωθεί στα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και στο πλεόνασμα ανάπτυξης που επιστρέφει στην κοινωνία.

