Μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Ποια είναι η προθεσμία, τι αλλάζει φέτος

Eπισπεύδεται η διαδικασία διευκολύνοντας φοιτητές και οικογένειες

Μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Ποια είναι η προθεσμία, τι αλλάζει φέτος
18 Σεπ. 2025 10:51
Pelop News

Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου θα πρέπει οι πρωτοετείς φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των μετεγγραφών, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Για πρώτη φορά φέτος, η διαδικασία επισπεύδεται ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή ένταξη των φοιτητών στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον και να στηριχθούν οι οικογένειές τους.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος, για το οποίο οι φοιτητές πρέπει να έχουν αποκτήσει τους ακαδημαϊκούς τους κωδικούς έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Η αλλαγή αυτή προκύπτει από νέα νομοθετική ρύθμιση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία ξεκαθαρίζει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της τακτικής περιόδου των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ιουνίου και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, που αφορούν εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η έγκαιρη ανακοίνωση των μετεγγραφών αποσκοπεί στην αποφυγή περιττών εξόδων και ταλαιπωρίας για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, ενώ επιτρέπει στα πανεπιστήμια να οργανώσουν καλύτερα τις υποδομές και τα προγράμματα σπουδών.

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι «η έγκαιρη ολοκλήρωση των μετεγγραφών δεν αποτελεί απλώς μια αυτονόητη παρέμβαση, αλλά μια ουσιαστική κοινωνική πρωτοβουλία, που στηρίζει φοιτητές και οικογένειες και εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες από την πρώτη ημέρα των σπουδών».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, σημείωσε ότι η έγκαιρη ανακοίνωση των μετεγγραφών «δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να προσαρμοστούν από την αρχή στο νέο περιβάλλον, ενώ τα πανεπιστήμια αποκτούν πλήρη εικόνα του αριθμού των νεοεισαχθέντων και μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τις ανάγκες σε υποδομές και φοιτητική μέριμνα».
