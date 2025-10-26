Μέτρα από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την έξαρση της ευλογιάς προβάτων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η δράση ξεκίνησε ήδη από τις Δημοτικές Κοινότητες Κουρτεσίου, Νέας Μανωλάδας και Μανωλάδας, όπου έχουν καταγραφεί ύποπτα κρούσματα.

Μέτρα από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την έξαρση της ευλογιάς προβάτων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
26 Οκτ. 2025 15:38
Pelop News

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την καθοριστική συμβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων, έχει θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα απολυμαντικών ψεκασμών στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής όπου κρίνεται απαραίτητο, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του ιού της Ευλογιάς Προβάτων και Αιγών (Sheep and Goat Pox).

​Η δράση ξεκίνησε ήδη από τις Δημοτικές Κοινότητες Κουρτεσίου, Νέας Μανωλάδας και Μανωλάδας, όπου έχουν καταγραφεί ύποπτα κρούσματα.
Οι απολυμάνσεις θα επεκταθούν τάχιστα σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου, ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων.

Μέτρα από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την έξαρση της ευλογιάς προβάτων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

​Μέσω της απολύμανσης με εγκεκριμένα σκευάσματα, επιδιώκεται ο άμεσος περιορισμός της διασποράς του ιού, η προστασία του τοπικού ζωικού κεφαλαίου και η θωράκιση των μονάδων.
Ο Δήμος στηρίζει ενεργά τους κτηνοτρόφους μας με την εφαρμογή πιστοποιημένων υγειονομικών πρωτοκόλλων, σε απόλυτη συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας ​και καλεί τους κτηνοτρόφους των περιοχών που έχουν προκύψει ύποπτα κρούσματα να επιδείξουν απόλυτη συνεργασία και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών:

-Να επιτρέπουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των συνεργείων στους στάβλους και τους περιβάλλοντες χώρους για τους ψεκασμούς.
​-​Να τηρούν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας (π.χ. περιορισμός επισκεπτών).

​Η άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας είναι υποχρεωτική σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε ύποπτου συμπτώματος.

Μέτρα από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την έξαρση της ευλογιάς προβάτων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετείχε στο «Pink the city» ΦΩΤΟ
16:30 Αγρίνιο: Βγήκε «οφ» ο αξονικός στο Νοσοκομείο
16:23 ΕΟ Ιτέας-Αντιρρίου: Ενας 21χρονος νεκρός και ένας 37χρονος σοβαρά τραυματισμένος
16:20 Οικογενειακή» βραδιά για την ΑΕ Ροϊτίκων
16:13 Καλαμπάκα: Στη σκιά των βράχων
16:04 Στη Ναύπακτο ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
15:59 Δείτε τι έφαγε για μεσημέρι ο Φωκίων Ζαϊμης!
15:54 Αμφιλοχία: Πέθανε πολύ γνωστή πολιτικός μηχανικός…
15:44 Rising Stars: Ο Προμηθέας έχασε από τον Παναθηναϊκό
15:38 Μέτρα από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την έξαρση της ευλογιάς προβάτων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:30 Ελευθεριάδης: «Πετύχαμε μεγάλη νίκη»
15:21 Εγκαίνια πρόσοψης Πεντάγωνου: Οργιο φημών για το αν θα παραστούν Καραμανλής, Σαμαράς
15:10 Ρωσία: «Λάθος να λέμε για ακύρωση της συνάντηση Πούτιν-Τραμπ»
15:00 Η μπηχτή Νετανιάχου για τις διεθνείς δυνάμεις και το Ισραήλ
14:51 ΠΑΣΟΚ: «Ο πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον “ήρωα της διαφάνειας”»
14:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολύ σκληρή δήλωση Βελόπουλου για Μητσοτάκη
14:36 Βραζιλία: Δολοφόνησαν εν ψυχρώ 18χρονο Έλληνα
14:23 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας: Και ο Σταύρος Γεράνιος με Αντώνη Κουνάβη
14:11 Ρωσία: Φόβος και τρόμος η «φτερωτή καταιγίδα», το νέο υπερόπλο
14:00 Πάτρα: Τα παιδιά έστειλαν μήνυμα, εκδήλωση για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ