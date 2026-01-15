Μέτρα για την υπογεννητικότητα: Ο Δήμος Σικίνου δίνει 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο μετά το 2026

Ο Δήμος Σικίνου αποφάσισε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο τέκνο, σε μια προσπάθεια στήριξης της οικογένειας και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας που πλήττει ιδιαίτερα τα μικρά νησιά και τις ορεινές περιοχές.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του δημάρχου Βασίλη Μαράκη, και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνει ο Δήμος στην επίσημη ανακοίνωσή του: «Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και οι νησιωτικές και ορεινές περιοχές, είναι το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα. Αυτό οδηγεί σε μείωση των γεννήσεων και γήρανση του πληθυσμού. Ο Δήμος Σικίνου, αναγνωρίζοντας την τεράστια αξία της οικογένειας και της ίδιας της ζωής – ιδιαίτερα κάθε νέας ζωής που γεννιέται σε έναν μικρό τόπο όπως ο δικός μας – αποφάσισε να στηρίξει έμπρακτα τις νέες οικογένειες με την οικονομική ενίσχυση αυτή.»

Το επίδομα των 3.000 ευρώ χορηγείται σε όλες τις οικογένειες μόνιμων κατοίκων και δημοτών του Δήμου Σικίνου, για κάθε παιδί που γεννιέται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια σειρά μέτρων που λαμβάνουν μικροί δήμοι και νησιά της χώρας για την αναστροφή της δημογραφικής συρρίκνωσης και την ενθάρρυνση των νέων ζευγαριών να αποκτήσουν παιδιά στον τόπο τους.

