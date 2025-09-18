Metron Analysis: Τι λένε οι πολίτες τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ και ένα νέο κόμμα Τσίπρα

Στις 14,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

18 Σεπ. 2025 21:51
Pelop News

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διαφορά 14,6 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ , ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση.

Όπως αναφέρεται στη δημοσκόπηση η ακρίβεια παραμένει ο μεγάλος βραχνάς των πολιτών ενώ αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το 21% λέει αρκετά και πολύ πιθανό να το στηρίξει.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 28,2%
ΠΑΣΟΚ 13,6%
Ελληνική Λύση 11,8%
Πλεύση Ελευθερίας 10,2%
ΚΚΕ 8,1%
ΣΥΡΙΖΑ 6,2%
ΜέΡΑ25 4,2%
Φωνή Λογικής 4,1%
Νέα Αριστερά 2,5%
Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%
Νίκη 1,9%
Σπαρτιάτες 0,4%
Λοιπά 6,6%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά είναι τα εξής:

ΝΔ 21,8%
ΠΑΣΟΚ 10,5%
Ελληνική Λύση 9,2%
Πλεύση Ελευθερίας 7,9%
ΚΚΕ 6,3%
ΣΥΡΙΖΑ 4,8%
Φωνή Λογικής 3,2%
ΜέΡΑ25 3,2%
Σπαρτιάτες 0,3%
Νέα Αριστερά 1,9%
Κίνημα Δημοκρατίας
Νίκη 1,5%
Καταλληλότερος πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25% ενώ ο κανένας έχει ποσοστό 35%. Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκος Βελόπουλος έχουν ποσοστό 7%.

Στην δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα:

Κωνσταντοπούλου 37%
Κουτσούμπας 33%
Μητσοτάκης 29%
Βελόπουλος 27%
Φαμελλος 25%
Ανδρουλάκης 25%
Λατινοπούλου 21%
Χαρίτσης 21%
Κασσελλάκης 15%
Νατσιός 11%
Στίγκας 4%

Για την πιθανότητα υποστήριξης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα τα ποσοστά είναι τα εξής:

Απίθανο 60%
Όχι και τόσο πιθανό 18%
Αρκετά πιθανό 11%
Πολύ πιθανό 10%

Στην «κλασική» ερώτηση για το εάν τα πράγματα πηγαίνουν στη σωστή ή στη λάθος κατεύθυνση, η απαισιοδοξία παραμένει το κυρίαρχο συναίσθημα. Το 70% απαντά ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και μόλις το 26% αισθάνεται ότι πάνε προς τη σωστή.
Στη σκέψη των πολιτών και στον πυρήνα της κοινωνικής δυσαρέσκειας συναντούμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Αυτό απαντούν αυθόρμητα ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας το 50% των ερωτηθέντων, με την οικονομία και βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι ανεβαίνει σε σημασία στα μάτια των πολιτών και το ζήτημα της διαφθοράς.

Στην αξιολόγηση συνολικά της κυβέρνησης οι αρνητικές γνώμες αγγίζουν το 71% και οι θετικές υποχωρούν στο 23%. Η ίδια αρνητική αποτίμηση γίνεται και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τις αρνητικές γνώμες να φτάνουν το 71% και τις θετικές να είναι στο 25, με μια επιδείνωση σε σχέση για τους προηγούμενους μήνες.

Πλάι στην αποδοκιμασία της κυβέρνησης καταγράφεται και αποδοκιμασία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό βλέπουμε και σε αυτή τη δημοσκόπηση όπου οι αρνητικές γνώμες παραμένουν ψηλά, στο 81% και οι θετικές γνώμες φτάνουν μόλις στο 10%. Αντίστοιχα βλέπουμε τις αρνητικές γνώμες για τον Νίκο Ανδρουλάκη ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι στο 78% και τις θετικές να βρίσκονται στο 13%, πράγμα που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πείσει ως «αντίπαλο δέος» της κυβέρνησης.

Ως προς την αιματοχυσία στη Γάζα το 28% θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση Νετανιάχου, το 13% τη Χαμάς και το 54% και τους δύο.

Αυτό αποτυπώνεται και σε σχέση με την πρόθεση ψήφου με διχασμένους για άλλη μια φορά τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.
