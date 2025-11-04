«Μη με λες αφεντικό»: Μια Πατρινή κωμωδία χωρίς… αφεντικά, με αυτοσχεδιασμό, σάτιρα και πολλή καρδιά στις «Γραμμές Τέχνης»

Μια γνήσια πατρινή δημιουργία έρχεται στη σκηνή των «Γραμμών Τέχνης». Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας  σε συμπαραγωγή με το Taxi Express Πάτρας 2610 450000,  παρουσιάζει την κωμωδία «Μη με λες αφεντικό», ένα έργο που γεννήθηκε από τους ίδιους τους συντελεστές του, με έμπνευση, συνεργασία και αυτοσαρκασμό.

«Μη με λες αφεντικό»: Μια Πατρινή κωμωδία χωρίς… αφεντικά, με αυτοσχεδιασμό, σάτιρα και πολλή καρδιά στις «Γραμμές Τέχνης»
04 Νοέ. 2025 16:12
Pelop News

Στην Πάτρα του… 2025, όπου το παράλογο και το παράδοξο έχουν γίνει τρόπος ζωής, ένας μαφιόζος αποφασίζει, ή μάλλον προσπαθεί,  να γίνει τίμιος. Έτσι ξεκινά η νέα κωμωδία καταστάσεων «Μη με λες αφεντικό», που ανεβάζει το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας στις «Γραμμές Τέχνης» σε συμπαραγωγή με το Taxi Express Πάτρας 2610 450000   (Μαιζώνος 271), στις 14, 15, 16 και 21, 22, 23 Νοεμβρίου.

Μια παράσταση που γεννήθηκε από κοινού, χωρίς αφεντικά, όπως λέει γελώντας ο σκηνοθέτης Ηλίας Αναστασόπουλος, και φτιάχτηκε με αγάπη, φαντασία και πολλή δημιουργική διάθεση.

«Μη με λες αφεντικό»: Μια Πατρινή κωμωδία χωρίς… αφεντικά, με αυτοσχεδιασμό, σάτιρα και πολλή καρδιά στις «Γραμμές Τέχνης»

Από την πλάκα στο κείμενο

«Είπαμε να κάνουμε κάτι έξω από τα συνηθισμένα μας», λέει ο Ηλίας Αναστασόπουλος, περιγράφοντας πώς μέσα από πειράγματα και γέλια στο τραπέζι γεννήθηκε η ιδέα. «Δεν βρήκαμε κάποιο έργο που να μας εκφράζει, και λέμε… δεν το γράφουμε εμείς;». Μαζί με τον Μίλτο Σπυρόπουλο, που έκανε την τελική δραματουργική επεξεργασία, συνέθεσαν μια κωμωδία καταστάσεων γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και χιούμορ που πατάει στην καθημερινότητα. «Βάλαμε μέσα ατάκες που λέμε και μεταξύ μας. Αν ακούσεις την παράσταση και ξέρεις τους ρόλους μας, θα αναγνωρίσεις ποιος είναι ποιος!» σημειώνει.

«Μη με λες αφεντικό»: Μια Πατρινή κωμωδία χωρίς… αφεντικά, με αυτοσχεδιασμό, σάτιρα και πολλή καρδιά στις «Γραμμές Τέχνης»

Ένας μαφιόζος… σε κρίση χαρακτήρα

Ο ήρωας της ιστορίας είναι ένας μαφιόζος της μικρής πατρινής “νύχτας” που υπόσχεται στον ετοιμοθάνατο πατέρα του να γίνει “καλός άνθρωπος”. Προσπαθεί να αλλάξει, να γίνει «ευυπόληπτος», να αφήσει το έγκλημα πίσω του, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα σχεδιάζει.

«Προσπαθεί να μεταμορφωθεί, να γίνει κύριος Μίλτος πια, από αφεντικό, “κύριος”. Μετατρέπει τα σκυλάδικα σε μπουάτ, προσπαθεί να γίνει ηθοποιός. Όμως στο τέλος, το ερώτημα είναι: μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει στ’ αλήθεια;» λέει ο Ηλίας Αναστασόπουλος.

«Μη με λες αφεντικό»: Μια Πατρινή κωμωδία χωρίς… αφεντικά, με αυτοσχεδιασμό, σάτιρα και πολλή καρδιά στις «Γραμμές Τέχνης»

Μια συλλογική δημιουργία χωρίς “αφεντικά”

«Και εμείς εργαστήκαμε χωρίς αφεντικά. Όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους. Αλλάξαμε ατάκες, σκηνές, γράψαμε και ξαναγράψαμε. Δεν υπήρχε πίεση, ήταν πιο εύκολο, πιο χαλαρό», εξηγεί ο σκηνοθέτης.

Η παράσταση είναι μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Κέντρου ΟΤΕ Πάτρας με το Taxi Express Πάτρας 2610 450000, με έντεκα ηθοποιούς επί σκηνής, και μια ομάδα που ενώνει εργαζόμενους και συνταξιούχους με κοινό πάθος για το θέατρο.

«Μέσα από το γέλιο, φαίνεται και η δυσκολία της αλλαγής», λέει ο Αναστασόπουλος. «Ο άνθρωπος κάνει προσπάθειες, αλλά επιστρέφει εύκολα στις συνήθειές του. Ο αυτοσαρκασμός είναι ο μόνος τρόπος να το αντέξεις».

«Μη με λες αφεντικό»: Μια Πατρινή κωμωδία χωρίς… αφεντικά, με αυτοσχεδιασμό, σάτιρα και πολλή καρδιά στις «Γραμμές Τέχνης»

Οι συντελεστές της παράστασης

Παίζουν: Κίμωνας Τασσόπουλος, Ηλιάνα Βουλδή, Μίλτος Σπυρόπουλος, Ηλίας Αναστασόπουλος, Σπύρος Λαμπρόπουλος, Κώστας Σπυρόπουλος, Απόστολος Παπανδρέου, Βιβή Σεραφή, Άννα Κοκκίνου, Χαρά Μαργαρίτη, Μαρία Μητροπούλου, Βασιλική Αδαμοπούλου, Τζίνα Δημητρίου και Ανδρέας Τασσόπουλος.

Η σκηνοθεσία είναι του Ηλία Αναστασόπουλου, η τελική επεξεργασία και δραματουργία του Μίλτου Σπυρόπουλου.

«Μη με λες αφεντικό»: Μια Πατρινή κωμωδία χωρίς… αφεντικά, με αυτοσχεδιασμό, σάτιρα και πολλή καρδιά στις «Γραμμές Τέχνης» «Μη με λες αφεντικό»: Μια Πατρινή κωμωδία χωρίς… αφεντικά, με αυτοσχεδιασμό, σάτιρα και πολλή καρδιά στις «Γραμμές Τέχνης»
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Ο Σλούκας ανανεώνει στον Παναθηναϊκό έως το 2027
16:40 Οι παίκτες του Βόλου κατά του Σούντγκρεν: «Όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή»
16:32 Χρυσοχοΐδης για το μακελειό στα Βορίζια: «Θα ανοίξουν όλα τα ζητήματα στην Κρήτη»
16:24 Κρήτη: Σύγκρουση των ΜΑΤ με διαδηλωτές σε συγκέντρωση κατά του κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς ΒΙΝΤΕΟ
16:16 Μακελειό στα Βορίζια: Εξετάζουν τους πάντες για πυρίτιδα στα χέρια – Ψάχνουν τα όπλα οι Αρχές
16:12 «Μη με λες αφεντικό»: Μια Πατρινή κωμωδία χωρίς… αφεντικά, με αυτοσχεδιασμό, σάτιρα και πολλή καρδιά στις «Γραμμές Τέχνης»
16:08 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Πού θα δείτε τον μεγάλο αγώνα των Πειραιωτών για το Champions League
16:00 Πάτρα – Πλατεία Γεωργίου: Αποκτά ξανά τη χαμένη αίγλη – Ολο το πλάνο
15:52 Για ποιο λόγο φωνάζει στο ChatGPT η Κιμ Καρντάσιαν
15:44 Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Ζήτησε ελαφρυντικά ο δράστης – «Δεν έχει ζητήσει ούτε ένα συγγνώμη»
15:36 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε να σκοτώσει του γονείς του με ψαροντούφεκο
15:28 Καιρός: Σε ποιες περιοχές της χώρας συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες έως την Τετάρτη
15:19 Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς μετά από buzzerbeater – Τον ηρέμησε ο Θανάσης
15:08 Πάτρα: Ποιες υπηρεσίες του Δήμου δεν θα λειτουργούν την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
15:00 Πάτρα: Αναγέννηση για το Λαϊκό Θεατράκι της Γερμανού – Θερινό σινεμά και πολιτιστικός χώρος έως το 2026
14:57 Ανδρουλάκης: «Ομολογία φιάσκου της ΝΔ η παραίτηση Σκλήκα» – Επίθεση στον πρωθυπουργό για τα ΕΛΤΑ
14:49 Χαρίτσης: «Πλήρης ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού» – Σφοδρή επίθεση στον Μητσοτάκη για τα ΕΛΤΑ
14:49 Πατρα: Παρουσία του δημάρχου Κώστα Πελετίδη αφαιρέθηκαν οι πινακίδες που τα λογότυπα τραπεζών από σχολεία
14:36 Συνάντηση Γεραπετρίτη με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ
14:32 Ελλάδα – Ηνωμένο Βασίλειο ενώνουν δυνάμεις κατά του παράνομου διασυνοριακού εγκλήματος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ