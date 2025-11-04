«Μη με λες αφεντικό»: Μια Πατρινή κωμωδία χωρίς… αφεντικά, με αυτοσχεδιασμό, σάτιρα και πολλή καρδιά στις «Γραμμές Τέχνης»

Στην Πάτρα του… 2025, όπου το παράλογο και το παράδοξο έχουν γίνει τρόπος ζωής, ένας μαφιόζος αποφασίζει, ή μάλλον προσπαθεί, να γίνει τίμιος. Έτσι ξεκινά η νέα κωμωδία καταστάσεων «Μη με λες αφεντικό», που ανεβάζει το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας στις «Γραμμές Τέχνης» σε συμπαραγωγή με το Taxi Express Πάτρας 2610 450000 (Μαιζώνος 271), στις 14, 15, 16 και 21, 22, 23 Νοεμβρίου.

Μια παράσταση που γεννήθηκε από κοινού, χωρίς αφεντικά, όπως λέει γελώντας ο σκηνοθέτης Ηλίας Αναστασόπουλος, και φτιάχτηκε με αγάπη, φαντασία και πολλή δημιουργική διάθεση.

Από την πλάκα στο κείμενο

«Είπαμε να κάνουμε κάτι έξω από τα συνηθισμένα μας», λέει ο Ηλίας Αναστασόπουλος, περιγράφοντας πώς μέσα από πειράγματα και γέλια στο τραπέζι γεννήθηκε η ιδέα. «Δεν βρήκαμε κάποιο έργο που να μας εκφράζει, και λέμε… δεν το γράφουμε εμείς;». Μαζί με τον Μίλτο Σπυρόπουλο, που έκανε την τελική δραματουργική επεξεργασία, συνέθεσαν μια κωμωδία καταστάσεων γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και χιούμορ που πατάει στην καθημερινότητα. «Βάλαμε μέσα ατάκες που λέμε και μεταξύ μας. Αν ακούσεις την παράσταση και ξέρεις τους ρόλους μας, θα αναγνωρίσεις ποιος είναι ποιος!» σημειώνει.

Ένας μαφιόζος… σε κρίση χαρακτήρα

Ο ήρωας της ιστορίας είναι ένας μαφιόζος της μικρής πατρινής “νύχτας” που υπόσχεται στον ετοιμοθάνατο πατέρα του να γίνει “καλός άνθρωπος”. Προσπαθεί να αλλάξει, να γίνει «ευυπόληπτος», να αφήσει το έγκλημα πίσω του, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα σχεδιάζει.

«Προσπαθεί να μεταμορφωθεί, να γίνει κύριος Μίλτος πια, από αφεντικό, “κύριος”. Μετατρέπει τα σκυλάδικα σε μπουάτ, προσπαθεί να γίνει ηθοποιός. Όμως στο τέλος, το ερώτημα είναι: μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει στ’ αλήθεια;» λέει ο Ηλίας Αναστασόπουλος.

Μια συλλογική δημιουργία χωρίς “αφεντικά”

«Και εμείς εργαστήκαμε χωρίς αφεντικά. Όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους. Αλλάξαμε ατάκες, σκηνές, γράψαμε και ξαναγράψαμε. Δεν υπήρχε πίεση, ήταν πιο εύκολο, πιο χαλαρό», εξηγεί ο σκηνοθέτης.

Η παράσταση είναι μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Κέντρου ΟΤΕ Πάτρας με το Taxi Express Πάτρας 2610 450000, με έντεκα ηθοποιούς επί σκηνής, και μια ομάδα που ενώνει εργαζόμενους και συνταξιούχους με κοινό πάθος για το θέατρο.

«Μέσα από το γέλιο, φαίνεται και η δυσκολία της αλλαγής», λέει ο Αναστασόπουλος. «Ο άνθρωπος κάνει προσπάθειες, αλλά επιστρέφει εύκολα στις συνήθειές του. Ο αυτοσαρκασμός είναι ο μόνος τρόπος να το αντέξεις».

Οι συντελεστές της παράστασης

Παίζουν: Κίμωνας Τασσόπουλος, Ηλιάνα Βουλδή, Μίλτος Σπυρόπουλος, Ηλίας Αναστασόπουλος, Σπύρος Λαμπρόπουλος, Κώστας Σπυρόπουλος, Απόστολος Παπανδρέου, Βιβή Σεραφή, Άννα Κοκκίνου, Χαρά Μαργαρίτη, Μαρία Μητροπούλου, Βασιλική Αδαμοπούλου, Τζίνα Δημητρίου και Ανδρέας Τασσόπουλος.

Η σκηνοθεσία είναι του Ηλία Αναστασόπουλου, η τελική επεξεργασία και δραματουργία του Μίλτου Σπυρόπουλου.

