«Μια (?) γυναίκα μόνη»: Τελευταίες παραστάσεις «Λιθογραφείον»

Η παραγωγή της Θεατρικής Ομάδας Εργαζομένων Πανεπιστημίου Πατρών (Θ.Ο.Ε.Π.Π.), βασισμένη στο εμβληματικό κείμενο της Φράνκα Ράμε, κατάφερε να κερδίσει το στοίχημα με το κοινό της πόλης. Η σκηνοθετική ματιά της Αναστασίας Ντρίζη, στην πρώτη της απόπειρα, άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα, μεταφέροντας επί σκηνής ένα έργο απαιτητικό, σκληρό, αλλά ταυτόχρονα βαθιά συγκινητικό και επίκαιρο.

Η παράσταση θα ολοκληρώσει τον κύκλο της με το τρίτο και τελευταίο τριήμερο στις 27, 28 & 29 Μαρτίου 2026 πάντα στον ιδιαίτερο χώρο του θεάτρου «Λιθογραφείον» (Μαίζωνος 172Β).

«Δεν είναι ένα έργο που έχει σκοπό να καταδικάσει τους άνδρες ή να αναγάγει τις γυναίκες σε ηρωίδες. Δίνει όμως φωνή σε όλες ΕΜΑΣ και στον κάθε ρόλο που μας έχουν αναθέσει από την γέννησή μας ακόμη…. Βιώνοντας οποιαδήποτε μορφή βίας, (σωματική, ψυχολογική, λεκτική, νοητική) είμαστε προγραμματισμένες να ανεχόμαστε, να δικαιολογούμε και να αγαπάμε με οποιοδήποτε κόστος. Μέσα από ποιο δρόμο λυτρωνόμαστε άραγε;» αναφέρει η σκηνοθέτις Αναστασία Ντρίζη

Επί σκηνής κατ’ αλφαβητική σειρά:

Μάσιγκα Αδαμοπούλου

Μαριετίνα Βαρβαρίγου

Αγγελική Κολυπέρα

Σοφία Παπαδοπούλου

Γεωργία Τζιώρα

Τατιάνα Τσάλεζα

Επεξεργασία κειμένου-Σκηνοθεσία: Αναστασία Ντρίζη

Βοηθός σκηνοθέτη: Χρήστος Αβραντινής

Μουσική-Ηχητικά-Trailer: D Max

Σχεδιασμός & Χειρισμός Φωτισμού: Χρήστος Σταθόπουλος

Φωτογραφίες παράστασης-Επιμέλεια αφίσας: Κική Κατσίγιαννη

Φωτογραφίες πρόβας Τζενεράλε:

Βοηθοί Παραγωγής: Μαρία Κωσταβασίλη, Αρχοντούλα Κουτσολιάκου

Σκηνικά-κουστούμια: Παραγωγή Θ.Ο.Ε.Π.Π.

Θέατρο ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Μαίζωνος 172Β,

SOCIAL MEDIA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: https://www.facebook.com/THOEPP/

Τηλ κρατήσεων: 6978 254 591

Ημερομηνίες παραστάσεων 27-28-29 Μαρτίου 2026

Ώρες Παραστάσεων: Παρασκευή και Σάββατο 21.15 Κυριακή 20.00

Η Θ.Ο.Ε.Π.Π. ευχαριστεί θερμά το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους χορηγούς που την στήριξαν για να πραγματοποιηθεί και αυτή η παράσταση.

Ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας: UpFm, IONIAN TV, ΡΑΔΙΟ Γ 94 FM, MAX 93,4 FM

Καθώς και τις επιχειρήσεις: Rio Tech, Αποθήκη Κωσταρά, Patras Catering, Premium Hair Salon, Green Works – Φυτώρια, Οπτικά Teoin για την ευγενική χορηγία τους.

Εισιτήρια στην είσοδο του θεάτρου:

Γενική είσοδος 12.00 e

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΑΜΕΑ

ΑΝΩ ΤΩΝ 65 και

ομάδες άνω των 8 ΑΤΟΜΩΝ 10.00 e



Οι φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών που έχουν ατέλεια εισέρχονται δωρεάν αφού προηγουμένως έχουν κάνει υποχρεωτικά κράτηση

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



