Μια Πάτρα που ξεχνά: Το λιμάνι και ο καημός του…

Αρκεί ένα ταξιδάκι σε λιμάνι της Ιταλίας, της Ισπανίας, χωρών της Βόρειας Ευρώπης και κυρίως σε αυτό της Αγίας Πετρούπολης. Εκεί που σέβονται και ξέρουν να αποδίδουν φόρο τιμής.

06 Οκτ. 2025 18:00
Είναι βαθειά η πεποίθησή μας ότι η υστέρηση της Πάτρας σε πολλά, οφείλεται στην ασέβεια που δείχνει στην πλούσια ιστορία της. Πολιτικά δεν υπάρχει άλλη πόλη στη χώρα με τόσα πολλά «εκθέματα». Με Προέδρους της Δημοκρατίας και περισσότερους Πρωθυπουργούς. Με ανθηρή οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ζωή. Με φημισμένο Καρναβάλι. Και με ένα λιμάνι σημείο αναφοράς (αυτό είναι το κυρίως θέμα μας). Το λιμάνι της εξαγωγικής σταφίδας, των υπερωκειάνειων και των πλοίων της γραμμής Πάτρας-Ιταλίας, τα οποία επί τρεις δεκαετίας μετέφεραν από και προς τη γειτονική χώρα εκατομμύρια επισκέπτες και οχήματα.

49 ΠΛΟΙΑ!

Σε πόνημα του ο καθηγητής Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας Λεωνίδας Σωτηρόπουλος, αναφέρει ενδεικτικά ότι το 1997 οι γραμμές προς Ανκόνα, Πρίντεζι, βενετία, Τεργέστη, Μπάρι και Δυρράχιο εξυπηρετούνταν από 49 πλοία!

Είναι άραγε επαρκής η δικαιολογία ότι η Εγνατία οδός «πριμοδοτεί» το λιμάνι της Ηγουμενίτσας; Δεν είναι, αλλά… είναι διότι ο «νόμος» της αδράνειας συναντάει την έχθρα της δημοτικής αρχής, που δεν επιθυμεί να υποβοηθήσει την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης του λιμανιού.

ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Σ’ αυτό το ζοφερό πλαίσιο, ας προσθέσουμε και την αμνησία της πόλης απέναντι στο λαμπρό ιστορικό παρελθόν του λιμανιού. Αρκεί ένα ταξιδάκι σε λιμάνι της Ιταλίας, της Ισπανίας, χωρών της Βόρειας Ευρώπης και κυρίως σε αυτό της Αγίας Πετρούπολης. Εκεί που σέβονται και ξέρουν να αποδίδουν φόρο τιμής. Εκεί που σε μουσεία και με μνημεία τιμάνε τους θαλασσοδαρμένους καπεταναίους και ναυτικούς, εκεί που εκτίθενται σκαριά, γέφυρες, τιμόνια και άγκυρες.

Εδώ ουραγοί, αμνήμονες, αχάριστοι και πολέμιοι της ιστορίας, αλλά και της προοπτικής του λιμανιού…
