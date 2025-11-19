Μιχαηλίδου από τον Έβρο: «Συνεργασία κράτους και ιδιωτών για να αναστρέψουμε τη δημογραφική κρίση»

Σε ημερίδα της Eurobank για το δημογραφικό, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται συμμαχίες και παρεμβάσεις με πρακτικό αποτέλεσμα για να ανακοπεί η δημογραφική συρρίκνωση, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ιδιωτικών πρωτοβουλιών στην ενίσχυση των οικογενειών και των ακριτικών περιοχών.

Για τις συντονισμένες παρεμβάσεις με στόχο την ανάσχεση της δημογραφικής κρίσης μίλησε από τον Έβρο η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, συμμετέχοντας σε ημερίδα της Eurobank αφιερωμένη στο ζήτημα. Όπως τόνισε, η ανατροπή των δημογραφικών τάσεων «απαιτεί σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», επισημαίνοντας ότι πρωτοβουλίες των τραπεζών και άλλων φορέων μπορούν να ενισχύσουν τη δράση της πολιτείας, βοηθώντας τις τοπικές κοινωνίες να κρατήσουν τους νέους στον τόπο τους.

Η υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας, λέγοντας: «Η συνεργασία μας δυναμώνει και πολλαπλασιάζεται», εκφράζοντας παράλληλα την ευχή το επόμενο έτος να παρουσιαστούν ακόμη περισσότερα προγράμματα και χειροπιαστά αποτελέσματα.

Κατά τη συνάντησή της με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, η κ. Μιχαηλίδου συζήτησε την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του δήμου, καθώς και την πορεία του προγράμματος μετεγκατάστασης οικογενειών σε δημογραφικά ευάλωτες περιοχές. Ανέφερε ότι η επιλογή του Έβρου ως πρώτου σταθμού του προγράμματος έχει ισχυρό συμβολισμό, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει πιέσεις στον πληθυσμό, αυξημένες ανάγκες φροντίδας και την πρόκληση διατήρησης ενεργού παραγωγικού ιστού. «Η επιτυχία της δημογραφικής πολιτικής περνά από την τοπική αυτοδιοίκηση και την εφαρμογή στο πεδίο», δήλωσε.

Στη συνέχεια επισκέφτηκε τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αγκαλιά-ζω» στις Φέρες, όπου δύο νέα αδέρφια έχουν δημιουργήσει ένα διαμέρισμα που φιλοξενεί εννέα άτομα με αναπηρία. Η υπουργός μίλησε για έναν «πυρήνα κοινωνικής φροντίδας που λειτουργεί ως παράγοντας δημογραφικής ενδυνάμωσης», καθώς τέτοιου είδους δομές, όπως είπε, αποτελούν ισχυρό κίνητρο παραμονής για τις οικογένειες σε ακριτικές περιοχές. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της αύξησης του τροφείου, που ενισχύει τη βιωσιμότητα των ΣΥΔ, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές με υψηλές ανάγκες.

Κλείνοντας, η κ. Μιχαηλίδου επιβεβαίωσε ότι ο Έβρος αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για το υπουργείο και ότι μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα συνεργασίας κράτους, αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα για την αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών.

