Μιχαηλίδου: Ο Μητσοτάκης ο πιο επιτυχημένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης

Τι είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου για Αντώνη Σαμαρά, φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και σχέδιο για Έβρο.

10 Νοέ. 2025 10:36
Pelop News

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, χαρακτήρισε τον νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον πιο επιτυχημένο ηγέτη της μεταπολίτευσης, βασιζόμενη σε εμπειρικά στοιχεία και την απόλυτη εμπιστοσύνη των πολιτών.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση παρέχει συγκεκριμένες λύσεις σε καθημερινά προβλήματα

«Κυβερνητικές απαντήσεις έχουν δοθεί στον κ. Σαμαρά. Το δικό μου σχόλιο είναι ότι, ανεξαρτήτως της προσωπικής μου άποψης, ο σημερινός πρωθυπουργός είναι εκ των πραγμάτων ο πιο πετυχημένος της μεταπολίτευσης», δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου. Πρόσθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης «έχει κερδίσει τρεις εκλογές, πηγαίνει με υπευθυνότητα και ταπεινότητα στις επόμενες και έχει εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των Ελλήνων μετά από χρόνια στο τιμόνι της χώρας, παρά τα καθημερινά προβλήματα για τα οποία όλοι ευθυνόμαστε».

Σχετικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, η υπουργός τόνισε ότι αυτές δεν συνδέονται με προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως αυτή του Αλέξη Τσίπρα ή του Αντώνη Σαμαρά. «Δίνουμε λύσεις με συγκεκριμένα μέτρα που ψηφίστηκαν την Παρασκευή. Μια πολύτεκνη οικογένεια παίρνει πίσω τέσσερις μισθούς, μια τρίτεκνη τρεις, με δύο παιδιά δύο και με ένα παιδί έναν κατώτατο μισθό ετησίως», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «τίποτα δεν αρκεί, πρέπει συνεχώς να υλοποιούμε νέες πολιτικές».

Για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της περιφέρειας ως μέρος της αντιμετώπισης του δημογραφικού. «Προτρέπουμε ανθρώπους με καταγωγή από εκεί ή που τους αρέσει η περιοχή να μετακομίσουν στην ακριτική Ελλάδα, με υποσχέσεις για καλά νοσοκομεία και σχολεία, συν μια αρχική οικονομική βοήθεια». Ωστόσο, παραδέχθηκε δυσκολίες στην υλοποίηση: «Από 600 αιτήσεις, μόνο δύο ήταν έγκυρες, λόγω έλλειψης υπευθυνότητας από πλευράς αιτούντων, παρόλο που εμείς ελέγχουμε και υλοποιούμε συνεχώς».
