Μικρή αλλαγή, ίδια φοιτητική ενέργεια! Τροποποιήσεις στην έναρξη του “Welcome to UP 2025” λόγω καιρικών συνθηκών

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, η έναρξη λειτουργίας του εκθεσιακού μέρους του Φεστιβάλ Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ μετατίθεται για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, αντί για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή όλων των δράσεων και εκδηλώσεων.

Οι δράσεις της Τετάρτης 8/10 που έχουν προγραμματιστεί σε κλειστούς χώρους θα πραγματοποιηθούν ως έχουν κανονικά, ενώ οι υπόλοιπες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της Πέμπτης 9/10 και της Παρασκευής 10/10, πλην της συναυλίας του Αλκίνοου Ιωαννίδη, η οποία θα μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία με νεότερη ανακοίνωση.

Κατόπιν των αλλαγών, το πρόγραμμα του Φεστιβάλ διαμορφώνεται ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

9.00- 18.00

#Welcome to Byzantium – Ερευνητικές διασταυρώσεις στην Πάτρα με αφετηρία το Βυζάντιο – Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

10.00 – 12.30

Ξενάγηση και Περιήγηση στο Κέντρο της πόλης της Πάτρας από το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού – Αφετηρία Ι. Ναός Αγίου Ανδρέα- Συνάντηση των φοιτητών με τον Μητροπολίτη Πατρών.

(Ελένη Γεωργουδάκη -Νεκτάριος Στελλάκης)

10.00 – 18.30

Magic Bus Patras Tour

11.30

Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

11.30

Ενημέρωση για την μακέτα της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

12.00

Ξενάγηση στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου (Αναχώρηση από Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

19.30 – 21.00

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών (αίθουσα Ι 12)

20.00-21.00

EXPANDED PIANO II με τον Σταύρο Γασπαράτο στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

+ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

19.30

Μουσική συναυλία «Σα να μην πέρασε μια μέρα» (Κεντρική πλατεία Μεσολογγίου «Μάρκος Μπότσαρης»)

19.30

Παράλληλες ενημερωτικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, καθώς και γευσιγνωσία τοπικών εδεσμάτων (Κεντρική πλατεία Μεσολογγίου «Μάρκος Μπότσαρης»)

+ ΑΓΡΙΝΙΟ

10.00

Οργανωμένη ξενάγηση των φοιτητών εντός της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου (λίμνη Τριχωνίδα), από την «Δρω» –Κίνηση Πολιτών Αιτωλοακαρνανίας. (Αναχώρηση λεωφορείου από Πανεπιστημιακό χώρο Αγρινίου)

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

12.00 – 18.00

Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

10.00 – 18.30

Magic Bus Patras Tour

12.00

Ξενάγηση στο οινοποιείο της Achaia Clauss (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

12.00 – 14.00

Περίπατος και Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 14.00

Καρναβαλικό εργαστήριο δημιουργίας ενός μικρού καρναβαλικού μπάστακα και άλλων μικρών κατασκευών & mini καρναβαλική εκδήλωση, με μουσική, χορό και καρναβαλική χαρά στον χώρο του περιπτέρου της ΚΕΔΗΠ Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

12.00 – 17.00

UP FM – Εκπομπή και μουσική από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

13.00

Pop up training session: pilates από το ICON Fitness Πάρκο Ειρήνης / Πανεπιστημιούπολη

15.00

Pop up training session: functional από το ICON Fitness Πάρκο Ειρήνης / Πανεπιστημιούπολη

16.30 – 17.30

Υπαίθρια Yoga (Πανεπιστημιούπολη)

19.00

Εγκαίνια έκθεσης Θεάτρου Σκιών – «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» από την ΚΕΔΗΠ (Βίλα Κόλλα)

19.00

Παράσταση Θεάτρου Σκιών από την ΚΕΔΗΠ (Βίλα Κόλλα)

19.00 – 20.00

Συζήτηση σχετικά με την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με αφορμή την παράσταση του «Θεάτρου Πορεία» (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

20.00

«Ηλέκτρα» του Σοφοκλή – Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, με Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάση Ροϊλό, Ιωάννα Παππά κ.α. (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών)

19.30 – 21.00

Κινηματογραφικό Φεστιβάλ AnimaSyros στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

21.00 – 22.00

Αστρονομική Παρατήρηση από την ομάδα Ωρίων στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

21.30

Συναυλία με τους: Χρήστο Παπαδόπουλο – Βαγγέλη Δεληκούρα (Παιδιά από την Πάτρα), Γιώργο Σαρρή (Ζιγκ Ζαγκ), Θοδωρή Παπαδόπουλο (Οπισθοδρομικοί) στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

+ ΑΓΡΙΝΙΟ

10.00 – 13.00

Υποδοχή και ενημέρωση φοιτητών από την Ακτίνα Εθελοντισμού (Είσοδος Δημαρχείου Αγρινίου)

11.00

Εκπαιδευτικό παιχνίδι, Yogilates Υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Μαρκάτη, Διδάκτωρ Αθλητικής Ψυχολογίας (Πανεπιστημιακός χώρος Αγρινίου)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00

Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

10.00 – 18.30

Magic Bus Patras Tour

12.00

Ξενάγηση στο οινοποιείο της Achaia Clauss (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

12.00

Ηλιακή Παρατήρηση από την ομάδα Ωρίων στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

12.00 – 14.00

Περίπατος και Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 14.00

Καρναβαλικό εργαστήριο δημιουργίας ενός μικρού καρναβαλικού μπάστακα και άλλων μικρών κατασκευών & mini καρναβαλική εκδήλωση, με μουσική, χορό και καρναβαλική χαρά στον χώρο του περιπτέρου της ΚΕΔΗΠ Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

12.00 – 17.00

UP FM – Εκπομπή και μουσική από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

16.30

Pop up training session: dynamic stretch από το ICON Fitness Πάρκο Ειρήνης / Πανεπιστημιούπολη

19.30

Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

19.30-21.00

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

20.00

Η ομάδα της σχολής χορού “El Conventillo” παρουσιάζει χορογραφίες Tango στο Πάρκο Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη).

21.00

Συναυλία με τις Σκιαδαρέσες στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

23.00

Party ηλεκτρονικής μουσικής με τους TechDreamers στο Πάρκο της Ειρήνης (Πανεπιστημιούπολη)

+ ΑΓΡΙΝΙΟ

20.00

Συναυλία με το Συγκρότημα «ΝΕΜΙΑ» Στην Πλατεία Δημοκρατίας

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

21.00

Συναυλία με τους Νίκο Πορτοκάλογλου και Γιάννη Κότσιρα στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Μαζί τους οι: Βύρων Τσουράπης & Ανδριάνα Αχιτζάνοβα.

+ ΑΓΡΙΝΙΟ

20.00

Έκθεση Φωτογραφίας Photopolis στην Παλαιά Λαχαναγορά Αγρινίου

• Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ταξιδεύοντας και ερευνώντας τα Ελληνικά νησιά», η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 50 φωτογραφίες, μέσα από τις οποίες αποτυπώνονται τοπία, μορφές βλάστησης και ιδιαίτερα φυτικά είδη από νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου και του Ιονίου, από 7/10/2025- 10/10/2025 στο φουαγιέ του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

• Έκθεση Θεάτρου Σκιών – «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» από την ΚΕΔΗΠ (Βίλα Κόλλα). Ώρες Λειτουργίας: 17.00 – 20.00 από 9/10/2025- 31/10/2025.

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

