Μικροποσότητες κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί σε Πάτρα και Αμαλιάδα

Δύο συλλήψεις για κατοχή μικροποσοτήτων κάνναβης σημειώθηκαν σε Πάτρα και Αμαλιάδα, στο πλαίσιο των καθημερινών ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Μικροποσότητες κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί σε Πάτρα και Αμαλιάδα
01 Νοέ. 2025 13:00
Pelop News

Στην Πάτρα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν το μεσημέρι της Πέμπτης έναν άνδρα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο γραμμάρια κάνναβης.

Λίγες ώρες αργότερα, στην Αμαλιάδα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου προχώρησαν στη σύλληψη ενός ακόμη άνδρα, έπειτα από έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν 7,8 γραμμάρια κάνναβης.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:30 Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή – Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ
13:24 Θ. Κοντογεώργης: «Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, θεσμική κανονικότητα και κυβερνητική υπευθυνότητα»
13:12 Ακριβότερο ρεύμα φέρνει ο Νοέμβριος: Πώς διαμορφώνονται τα νέα «πράσινα» τιμολόγια
13:00 Μικροποσότητες κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί σε Πάτρα και Αμαλιάδα
12:57 Έφυγε από τη ζωή στα 102 ο Λεό Λέανδρος: Ο πατέρας και δημιουργός πίσω από τις πρώτες επιτυχίες της Βίκυ Λέανδρος
12:54 Ο Συνδυασμός Αντοχής και Αισθητικής στο Σύγχρονο Υπνοδωμάτιο
12:48 Αγρίνιο: Ζευγάρι έκλεψε πορτοφόλι ηλικιωμένου από αυτοκίνητο – Συνελήφθησαν από την Αστυνομία
12:36 «Λύγισε» ο Άδωνις Γεωργιάδης στη συνάντηση με συγγενείς θυμάτων από το Μάτι: Η στιγμή που δεν συγκράτησε τα δάκρυά του
12:24 Αγρίνιο: Έριξε μπάζα σε κοινοτικό χώρο και βρέθηκε με χειροπέδες
12:20 Αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου: Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες σε σκηνές αντεκδίκησης – Οπλισμένοι «γάζωσαν» σπίτια
12:12 Ηράκλειο: Έπνιξε τον αδελφό του με σακούλα, σκότωσε τη μητέρα του και έβαλε φωτιά στο σπίτι – Το χρονικό της τραγωδίας
12:00 Ελεύθερος με όρους ο 17χρονος των Ζαρουχλεΐκων: «Το μαχαίρι το είχε από φόβο» – Οι ανήλικοι διέψευσαν ότι υπήρχαν οπαδικά κίνητρα
11:59 Καραμπόλα στην Πατρών–Πύργου με επτά τραυματίες – Ένα μωρό ανάμεσα στους επιβάτες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Προσωπικός Αριθμός: Προθεσμία έως 5 Νοεμβρίου – Tι αλλάζει, τι κερδίζεις αν τον εκδώσεις εσύ
11:36 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία και οικογενειακός πόλεμος στο φως – Στενεύει ο κλοιός των υπόπτων
11:24 AGROWN 2025: Προτάσεις, ιδέες και αιτήματα από τον αγροδιατροφικό κόσμο
11:12 Αιγιάλεια: Αντίδραση για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ – Ο Δήμος ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης για το κατάστημα Ακράτας
11:03 Πάτρα: Η Κανακάρη ξανά… βούλιαξε – Το “μπάλωμα” που δεν άντεξε ούτε δέκα μέρες ΦΩΤΟ
11:00 Πολύωρη διακοπή ρεύματος στην Πάτρα: Στο «σκοτάδι» οι καταναλωτές – Παράπονα για την έλλειψη ενημέρωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ
10:52 Δείτε ζωντανά τη δεύτερη ημέρα του 3ου Αγροδιατροφικού Συνεδρίου «Agrown 2025»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ