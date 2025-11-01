Μικροποσότητες κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί σε Πάτρα και Αμαλιάδα

Στην Πάτρα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν το μεσημέρι της Πέμπτης έναν άνδρα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο γραμμάρια κάνναβης.

Λίγες ώρες αργότερα, στην Αμαλιάδα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου προχώρησαν στη σύλληψη ενός ακόμη άνδρα, έπειτα από έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν 7,8 γραμμάρια κάνναβης.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν.

