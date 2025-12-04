Μήνυμα Δένδια για την Αγία Βαρβάρα: Το Πυροβολικό μπαίνει σε νέα εποχή με την «Ατζέντα 2030»

Μήνυμα για την εορτή της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας του Πυροβολικού, απηύθυνε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.

Ο κ. Δένδιας ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στα στελέχη του Πυροβολικού, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο Όπλο εισέρχεται σε μια νέα εποχή χάρη στην υλοποίηση της «Ατζέντας 2030».

«Ένα Όπλο το οποίο εισέρχεται στη νέα εποχή με την “Ατζέντα 2030” και θα έχει σημαντικό ρόλο στη νέα ολιστική αρχιτεκτονική Άμυνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Χρόνια Πολλά στο Πυροβολικό μας για την εορτή της Προστάτιδάς του, Αγίας Βαρβάρας. Ένα Όπλο το οποίο εισέρχεται στη νέα εποχή με την «Ατζέντα 2030» και θα έχει σημαντικό ρόλο στη νέα ολιστική αρχιτεκτονική Άμυνας. pic.twitter.com/Y5P26jQ1GI — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 4, 2025

Η «Ατζέντα 2030» αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με έμφαση στην απόκτηση νέων οπλικών συστημάτων, την ψηφιοποίηση και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Πυροβολικού σε όλα τα πεδία μάχης.

