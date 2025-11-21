Μήνυμα Δένδια για την Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων

Με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανάρτησε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, χαρακτηρίζοντας την 21η Νοεμβρίου «Ημέρα διπλής εορτής», λόγω του εορτασμού των Εισοδίων της Θεοτόκου και της τιμής προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν συνδεθεί ιστορικά με σημαντικές στιγμές για τη χώρα, σημειώνοντας ότι τελούν «υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην «Ατζέντα 2030», κάνοντας λόγο για ένα σύνολο αλλαγών σε μέσα, δομές και φιλοσοφία που στοχεύουν στη συνολική ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας.

Κεντρικό σημείο του μηνύματός του ήταν η ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα ως βασικού πολλαπλασιαστή ισχύος, με τον κ. Δένδια να τονίζει ότι το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων και των προτεραιοτήτων του υπουργείου.

Ο υπουργός κατέληξε απευθύνοντας ευχές προς τα στελέχη και τους στρατεύσιμους, επισημαίνοντας ότι η αφοσίωσή τους αποτελεί θεμέλιο για την υπεράσπιση της εδαφικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Ημέρα διπλής εορτής: Των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας. Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία. Σήμερα, με την «Ατζέντα 2030», θωρακίζουμε την Πατρίδα μας… pic.twitter.com/jyqBMvcZ6e — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 21, 2025

