Μήνυμα Μακρόν: 15 χώρες συμμετέχουν σε αμυντική αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη την κατάσταση στον Λίβανο και επανέλαβε ότι η Γαλλία επιθυμεί να ενταχθεί και ο Λίβανος στην παύση πυρός
Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε σήμερα Μ. Τετάρτη 8/4/2026)«εξαιρετικά θετική» την παύση πυρός που συμφωνήθηκε στη Μέση Ανατολή.[contaisu_summary]
Τι θέλει να πετύχει το Ισραήλ; «Ισχύει η εκεχειρία με το Ιράν αλλά «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο»
Σε δήλωσή του λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Αμυνας στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι περίπου 15 χώρες κινητοποιούνται στο πλαίσιο μιας καθαρά αμυντικής αποστολής, ούτως ώστε, σε συνεργασία με το Ιράν, να εξασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ.
Ο Μακρόν χαρακτήρισε επίσης εξαιρετικά κρίσιμη την κατάσταση στον Λίβανο και επανέλαβε ότι η Γαλλία επιθυμεί να ενταχθεί και ο Λίβανος στην παύση πυρός.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ωστόσο ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στην συμφωνία στην οποία κατέληξαν η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη. Στον απόηχο της συμφωνίας για την παύση πυρός, το χρηματιστήριο του Παρισιού σημείωσε άνοδο κατά 1,53% ενώ, όπως δήλωσε η Ένωση των βιομηχανιών πετρελαίου της Γαλλίας, μέσα στις επόμενες ημέρες η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί από 5 ως 10 λεπτά.
Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος συναντάται σήμερα στο Ελιζέ με την Σεσίλ Κόλερ και τον Ζακ Παρί, οι οποίοι ήταν όμηροι στην Τεχερανη και ελευθερώθηκαν χθες από τις ιρανικές αρχές.
