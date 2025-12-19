Μήνυμα στήριξης στους αγρότες από Αντόνιο Κόστα: «Η Ευρώπη σας ακούει»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης προς τους Ευρωπαίους αγρότες μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία του κλάδου.

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις αγροτών στο κέντρο των Βρυξελλών, ο κ. Κόστα τόνισε: «Θέλω να τους πω ότι η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να σας στηρίζει, καθώς όλοι οι ηγέτες αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της γεωργίας». Υπογράμμισε ότι η προστασία των Ευρωπαίων αγροτών και η επισιτιστική ασφάλεια αποτελούν θεμελιώδεις στόχους της Ένωσης, οι οποίοι θα ληφθούν υπόψη στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Παράλληλα, για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), που δεν υπεγράφη όπως αρχικά προγραμματιζόταν, ο Αντόνιο Κόστα χαρακτήρισε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «πολύ καλό σημείο εκκίνησης». Επισήμανε ότι οι εργασίες πρέπει να συνεχιστούν σε αυτή τη βάση, τονίζοντας πως «ο χρόνος είναι κρίσιμης σημασίας» και ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



