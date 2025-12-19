Μήνυμα στήριξης στους αγρότες από Αντόνιο Κόστα: «Η Ευρώπη σας ακούει»

Μήνυμα στήριξης στους αγρότες από Αντόνιο Κόστα: «Η Ευρώπη σας ακούει»
19 Δεκ. 2025 10:29
Pelop News

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης προς τους Ευρωπαίους αγρότες μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία του κλάδου.

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις αγροτών στο κέντρο των Βρυξελλών, ο κ. Κόστα τόνισε: «Θέλω να τους πω ότι η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να σας στηρίζει, καθώς όλοι οι ηγέτες αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της γεωργίας». Υπογράμμισε ότι η προστασία των Ευρωπαίων αγροτών και η επισιτιστική ασφάλεια αποτελούν θεμελιώδεις στόχους της Ένωσης, οι οποίοι θα ληφθούν υπόψη στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Παράλληλα, για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), που δεν υπεγράφη όπως αρχικά προγραμματιζόταν, ο Αντόνιο Κόστα χαρακτήρισε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «πολύ καλό σημείο εκκίνησης». Επισήμανε ότι οι εργασίες πρέπει να συνεχιστούν σε αυτή τη βάση, τονίζοντας πως «ο χρόνος είναι κρίσιμης σημασίας» και ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:45 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Πάτρα: Γιορτές για παιδιά, θέατρο σκιών και προβολές ταινιών το τριήμερο 20–22 Δεκεμβρίου
12:40 Παναχαϊκή: Προχωρούν μεταγραφές, δεν φεύγει κανείς από τους βασικούς
12:40 23 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα – Νέα δράση της Περιφέρειας
12:35 Τραγωδία σε σάουνα στο Τόκιο: Ζευγάρι πέθανε παγιδευμένο από φωτιά με χαλασμένη πόρτα και ανενεργό συναγερμό
12:30 Αμαλιάδα: Σύλληψη άνδρα με εντολή προσωρινής κράτησης από τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
12:27 Αιτωλικό: Παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο – Συνελήφθη ο οδηγός
12:24 Διέμενε σε παράπηγμα χωρίς νερό και αποχέτευση στη Γαστούνη – Σύλληψη για κίνδυνο δημόσιας υγείας
12:20 Αιτωλοακαρνανία: Τον έκλεψαν, κατέστρεψαν το σπίτι του και τον απείλησαν με βίντεο – Τρεις συλλήψεις στο Καινούργιο
12:17 Σίδνεϊ: 2,5 εκατ. δολάρια στον άνδρα που αφόπλισε τρομοκράτη στην παραλία Μποντάι, η αντίδρασή του
12:13 Μάγεψαν τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών ΦΩΤΟ
12:05 Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών
11:56 Βασίλης Σκουντής συζητώντας με την «Π»: «Σοκάρει η πλήρης αδιαφορία των κάτω των 40» ΒΙΝΤΕΟ
11:55 Σοβαρό περιστατικό bullying ανηλίκων στο Μεσολόγγι: Επίθεση, εξαναγκασμός και δημοσίευση βίντεο
11:50 Απόσυρση μετά τις αντιδράσεις: Ο Νίκος Παπαθανάσης παίρνει πίσω τη «νομοθετική βελτίωση» για έργα της ΓΓΑ
11:41 Με ενοικιαζόμενο όχημα “χτυπούσαν” στην Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες και μία κλοπή
11:32 Ετήσια συνέντευξη Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» – Αιχμές κατά της Ευρώπης και επίδειξη ισχύος από το μέτωπο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
11:21 Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ στο Kennedy Center
11:15 Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος με χαμηλό τζίρο
11:14 Πως έδρασε ο κρανοφορός ληστής με μαχαίρι στην Πάτρα
11:13 Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων στη Ρόδο: Ομάδα μαθητών επιτέθηκε σε 12χρονο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ