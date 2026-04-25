Μηταράκης από Δελφούς: «Σφραγίζουμε τα σύνορα, προστατεύουμε την εθνική κυριαρχία»

Την εικόνα μιας χώρας που, παρά τις διεθνείς αναταράξεις, διαθέτει τα μέσα να διαχειριστεί πιέσεις και κρίσεις, επιχείρησε να αποτυπώσει ο Νότης Μηταράκης από το βήμα του Delphi Economic Forum. Μιλώντας για την οικονομία, την άμυνα, την ενέργεια και το μεταναστευτικό, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ανάγκη ετοιμότητας, αλλά και στην προστασία του εθνικού συμφέροντος απέναντι σε ένα ασταθές γεωπολιτικό σκηνικό.

Στο διεθνές συνέδριο στους Δελφούς, ο κ. Μηταράκης συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα τη θυελλώδη παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή και τις προκλήσεις που αυτή δημιουργεί για την Ελλάδα. Στην τοποθέτησή του έθεσε ως βασικό ζητούμενο την επιχειρησιακή και πολιτική ετοιμότητα της χώρας, επιμένοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε σαφώς ισχυρότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν.

«Η χώρα βρίσκεται σε ισχυρή θέση»

Ο Νότης Μηταράκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή κρίσιμα εφόδια που της επιτρέπουν να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες πιέσεις. Όπως σημείωσε, η οικονομία δίνει στη χώρα μεγαλύτερα περιθώρια αντοχής, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν ισχυρή αμυντική θωράκιση και αναβαθμισμένη διεθνής παρουσία.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι η συνολική προτεραιότητα είναι μία: η δυνατότητα της χώρας να υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα σε μια περίοδο όπου η ρευστότητα και οι πολλαπλές κρίσεις τείνουν να αποκτούν μόνιμα χαρακτηριστικά.

Η έμφαση στην ενέργεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ενεργειακό πεδίο, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις σε πολλαπλές πηγές ενέργειας ενισχύουν τη συνολική ανθεκτικότητα της Ελλάδας.

Η αναφορά αυτή συνδέθηκε άμεσα με το ευρύτερο επιχείρημα ότι η εθνική θωράκιση δεν περιορίζεται στην άμυνα και στη διπλωματία, αλλά περνά και μέσα από την ενεργειακή επάρκεια και την ικανότητα της χώρας να απορροφά κραδασμούς σε περιόδους διεθνούς πίεσης.

Το μεταναστευτικό στο επίκεντρο

Σημαντικό μέρος της παρέμβασής του αφιερώθηκε στο μεταναστευτικό, με τον κ. Μηταράκη να υποστηρίζει ότι για την Ελλάδα το ζήτημα αυτό δεν συνιστά πλέον παράγοντα κρίσης στον βαθμό που συνέβαινε στο παρελθόν.

Ασκώντας κριτική στην ευρωπαϊκή στάση, ανέφερε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να μην έχει ξεκάθαρη μεταναστευτική πολιτική και ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει τις μεταναστευτικές ροές ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον.

Μέσα από αυτή την οπτική, παρουσίασε την ελληνική γραμμή ως ένα μοντέλο «αυστηρής αλλά δίκαιης» μεταναστευτικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι η είσοδος στη χώρα δεν μπορεί να καθορίζεται από τα κυκλώματα διακινητών.

Η αναφορά στο 2015 και το μήνυμα για τα σύνορα

Ο κ. Μηταράκης συνέδεσε τις σημερινές τοποθετήσεις του με την εμπειρία του 2015, υπενθυμίζοντας τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές που πέρασαν τότε από τη χώρα.

Με αυτό το παράδειγμα επιχείρησε να δείξει ότι η Ελλάδα έχει ήδη ζήσει στην πράξη μια συνθήκη οξείας πίεσης και ότι αυτή η εμπειρία καθορίζει πλέον και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ενδεχόμενα νέα κύματα.

Το πιο καθαρό πολιτικό μήνυμα της τοποθέτησής του ήρθε στο κλείσιμο, όταν ανέφερε ότι σε ενδεχόμενη νέα κρίση η απάντηση είναι σαφής: σφράγιση των εξωτερικών συνόρων και προστασία της εθνικής κυριαρχίας.

Το συνολικό πολιτικό στίγμα

Η παρέμβαση Μηταράκη στους Δελφούς κινήθηκε σε δύο επίπεδα. Από τη μία, θέλησε να αναδείξει μια εικόνα ανθεκτικής χώρας που έχει ενισχύσει την οικονομική, αμυντική και ενεργειακή της βάση. Από την άλλη, επέλεξε να δώσει πιο σκληρό και καθαρό στίγμα στο μεταναστευτικό, παρουσιάζοντας την προστασία των συνόρων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Μέσα στο συνολικό περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η τοποθέτησή του επιχείρησε να περάσει το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν καλείται μόνο να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά να είναι σε θέση να αντιδρά άμεσα, οργανωμένα και με ξεκάθαρη ιεράρχηση του εθνικού συμφέροντος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



