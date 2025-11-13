Μητσοτάκης από την Ελευσίνα: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά – Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς»

Μετά την τελετή παράδοσης των νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών στα Μέγαρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Ελευσίνα, όπου συνομίλησε με κατοίκους και ανακοίνωσε νέες παρεμβάσεις για την περιοχή. Έδωσε έμφαση στην οικονομική ενίσχυση των πολιτών μέσω της μείωσης φόρων, αλλά και στην αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

«Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελευσίνα, αμέσως μετά την τελετή παράδοσης των τεσσάρων νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Diamond 62 MPP στο αεροδρόμιο των Μεγάρων.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, τονίζοντας ότι «πρώτη υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να σκύψει πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξει τα νοικοκυριά».

Όπως ανακοίνωσε, από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς μέσω της μείωσης της άμεσης φορολογίας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για στοχευμένη πολιτική ενίσχυσης της μεσαίας τάξης.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε σημαντικά έργα για την Ελευσίνα, όπως τη μεταφορά του λιμανιού, τη δημιουργία τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου, σημειώνοντας ότι «η Ελευσίνα είναι μια περιοχή με σπουδαία ιστορία και τεράστιες δυνατότητες».

«Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες», κατέληξε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στους κατοίκους της περιοχής.

