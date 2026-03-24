Μητσοτάκης από το ΙΜΕΤ: Σύστημα με Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπει την κίνηση και ανοίγει δρόμο για την Αθήνα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερωνόμενος για τα καινοτόμα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, τα συγκεκριμένα συστήματα αξιοποιούν πληροφορίες από τη Google, τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και παρεμβάσεις στη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, καταφέρνοντας να προβλέπουν με ακρίβεια 93% την εικόνα της κίνησης δύο ώρες νωρίτερα. Παράλληλα, όπως τονίστηκε, η εφαρμογή τους έχει συμβάλει σε μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους κατά 10% έως 15%.

Ο διευθυντής ερευνών Ευάγγελος Μητσάκης ανέφερε ότι καθημερινά περίπου 15.000 πολίτες, δηλαδή συνολικά 600.000 μέσα στον χρόνο, ενημερώνονται δωρεάν μέσω εφαρμογής στο κινητό τους για τα δεδομένα αυτά, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να επιλέγουν ταχύτερες και ασφαλέστερες διαδρομές.

Οι υπεύθυνοι του ΙΜΕΤ εμφανίστηκαν έτοιμοι να επεκτείνουν την εφαρμογή του συστήματος και στην Αθήνα, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι αυτός είναι ο επόμενος στόχος της κυβέρνησης. Όπως σημείωσε, η έρευνα με υψηλό βαθμό καινοτομίας που παράγεται στην Ελλάδα μπορεί να έχει άμεσο και ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως ήδη συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνεργασία ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εξηγώντας ότι μέσα από τη χρήση ανοιχτών δεδομένων της Google αλλά και άλλων πηγών πληροφόρησης, είναι πλέον δυνατή η σύνθεση μιας πολύ ακριβούς εικόνας της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Όπως ανέφερε, το επόμενο βήμα δεν είναι μόνο η αποτύπωση του τι συμβαίνει στους δρόμους, αλλά και η πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης της κίνησης, ώστε να γίνονται έγκαιρες παρεμβάσεις στη λειτουργία των φαναριών και να διευκολύνεται η ροή των οχημάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι το σύστημα επιτρέπει και τον εντοπισμό σημείων αυξημένης επικινδυνότητας για ατυχήματα, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στη μείωση της συμφόρησης αλλά και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Χαρακτήρισε τη δουλειά που γίνεται στο ΙΜΕΤ εξαιρετικά σημαντική και ξεκαθάρισε ότι θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις, ώστε η καινοτόμος έρευνα που παράγεται στη χώρα να βρίσκει πρακτική εφαρμογή.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι αυτό που αναπτύσσεται στο ΙΜΕΤ αποτελεί οδηγό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά δείχνει και πώς μπορεί μια χώρα να κινηθεί στην παγκόσμια πρωτοπορία, αξιοποιώντας δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη για να βελτιώσει απτά την καθημερινή ζωή των πολιτών. Αναφερόμενος ειδικά στην Αττική, επισήμανε πως ακόμη και μια μείωση της κυκλοφορίας κατά 10% με 15% θα μπορούσε να επιφέρει γρήγορα σημαντική διαφορά.

Σημειώνεται ότι το ΙΜΕΤ είναι ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ, λειτουργεί εδώ και 25 χρόνια και απασχολεί 160 εργαζόμενους. Από την πλευρά της Google, η Βικτωρία Καλφάκη εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι τα δεδομένα της εταιρείας αξιοποιούνται σε μια τόσο ουσιαστική εφαρμογή.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σταύρος Καλαφάτης στάθηκε στη συμβολή του ΙΜΕΤ στην προσπάθεια αποσυμφόρησης του κυκλοφοριακού προβλήματος της Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι τα ερευνητικά κέντρα μπορούν να δίνουν συγκεκριμένες, ασφαλείς και βιώσιμες λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα. Όπως είπε, η χρήση σύγχρονων συστημάτων, αλγορίθμων και εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης δείχνει τον δρόμο και για άλλες περιοχές της χώρας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ Ευάγγελος Μπεκιάρης, ο οποίος ανέφερε ότι μέσα από το συγκεκριμένο εργαστήριο παρακολουθείται συνολικά η κίνηση της πόλης και βελτιστοποιείται μέσω των φωτεινών σηματοδοτών και της δυναμικής πληροφόρησης, με αλγορίθμους που μπορούν να προβλέψουν με μεγάλη ακρίβεια την κυκλοφορία δύο ώρες νωρίτερα. Όπως τόνισε, η τεχνογνωσία αυτή μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλα σημεία της χώρας.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του ΙΜΕΤ Βασίλης Καππάτος επισήμανε ότι ο ρόλος του Ινστιτούτου στην ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας και των σύγχρονων μεταφορών είναι άμεσα συνδεδεμένος με την κοινωνία και τον πολίτη, καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μένουν σε θεωρητικό επίπεδο αλλά μεταφράζονται σε λιγότερη συμφόρηση, καλύτερες μεταφορές και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν οι υπεύθυνοι του ΕΚΕΤΑ και του ΙΜΕΤ στην είσοδο του Ινστιτούτου, όπου παρουσιάστηκε και επίδειξη από τον ρομποτικό σκύλο ΚΥΩΝ. Στην εκδήλωση βρέθηκαν ακόμη κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, Στράτος Σιμόπουλος, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο ανέλαβε τη διευρωπαϊκή επιτροπή EPTA με θέμα τις «Πράσινες Πόλεις και τη Βιώσιμη Κινητικότητα», με συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο και στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο.

