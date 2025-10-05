Μητσοτάκης για Γάζα: «Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στις διπλωματικές προσπάθειες»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, μετά την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «οι ανακοινώσεις που έγιναν από τη Χαμάς είναι ένα σημαντικό βήμα. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα, πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και να εντατικοποιηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια».

“Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και για τη δημιουργία ενός καινούργιου βιώσιμου σχήματος διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας. Πρέπει να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική δημιουργίας δύο κρατών στην περιοχή, με πραγματικές συνθήκες ασφαλείας, ως μόνη λύση για διαρκή ειρήνη προς όφελος ολόκληρης της περιοχής» συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,7 δισ. ευρώ, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και στη σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας. Παρουσίασε, επίσης, τον νέο «χάρτη» αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, το πλαίσιο για νόμιμη μετανάστευση, στοιχεία για τη μείωση της ανεργίας και προγράμματα στήριξης της εργασίας, της υγείας και της Παιδείας.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αναδιοργάνωση του στρατεύματος σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού, «μαζί με το ρωμαλέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, τις μισθολογικές αυξήσεις και το μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα στρατιωτικών κατοικιών». Μίλησε για τις φρεγάτες, τόσο από τη Γαλλία όσο και από την Ιταλία, στέλνοντας μήνυμα πως οι ενέργειες αυτές «αποτελούν την πατριωτική απάντησή μας σε όσους εντός των συνόρων εμφανίζονται ανησυχούντες και σε όσους εκτός συνόρων αμφισβητούν την αποφασιστικότητά μας».

Ακόμη, αναφέρθηκε στις δράσεις για την ασφάλεια στα Μέσα Μεταφοράς και στα πολιτιστικά master plans, που αφορούν 15 πόλεις και νησιά της χώρας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



