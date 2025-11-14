Μητσοτάκης με τους βουλευτές της ΝΔ στο εντευκτήριο: «Εκλογές μέχρι την άνοιξη του ’27 – Tο θέμα είναι ποιος θα… σουβλιστεί»

Μετά την απάντησή του στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατευθύνθηκε προς το εντευκτήριο της Βουλής, όπου τον περίμεναν δεκάδες «γαλάζιοι» βουλευτές. Ο πρωθυπουργός, εμφανώς χαλαρός, παρήγγειλε τον καθιερωμένο σκέτο εσπρέσο και ξεκίνησε μια συζήτηση που είχε και πολιτικά μηνύματα αλλά και… ατάκες με δόση χιούμορ.

Σε ερώτηση για τις επόμενες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως «μέχρι την άνοιξη του ’27 είπα για εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα σουβλίσει το Πάσχα του 2027, εκείνος ανταπάντησε με χαμόγελο: «Είναι δυνατόν να μην τιμήσουμε τα έθιμα; Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σ’ αυτές τις εκλογές — εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να μείνουμε απ’ έξω».

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις πρόσφατες αναταράξεις για τα ΕΛΤΑ, σημείωσε πως «πάντοτε πρέπει να ακούμε τους βουλευτές, γιατί οι βουλευτές έχουν πάντα δίκιο», φράση που οι παρευρισκόμενοι ερμήνευσαν ως σαφή κίνηση στήριξης προς την κοινοβουλευτική του ομάδα.

Η συζήτηση περιλάμβανε και αναφορές στην Κρήτη, με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά οπλοκατοχής και βεντετών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε συμβολικά «να αλλάξουμε τις μπαλοταρισμένες πινακίδες στην Κρήτη και να βάλουμε και καμιά κάμερα», ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε γελώντας πως «να μην την πληρώσουν και τα σκοπευτήρια».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε για τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη που παραλήφθηκαν στην Ελευσίνα, αναφέροντας πως οι κάμερές τους έχουν εμβέλεια 70 χιλιομέτρων και ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα προστεθούν ελικόπτερα και νέα καναντέρ.

Η συνάντηση, όπως ανέφεραν παρόντες βουλευτές, ήταν η πρώτη μιας σειράς πιο «ανεπίσημων» επαφών που σχεδιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τη συνοχή και να «ζεστάνει» το πολιτικό κλίμα εντός κόμματος.

