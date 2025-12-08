Μητσοτάκης προς αγρότες: Διάλογος ναι, αλλά με ανοικτούς δρόμους

Μήνυμα για συνεννόηση με τους αγρότες έστειλε ο πρωθυπουργός από το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα», με σαφή αιχμή για τις ακραίες κινητοποιήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι οι λύσεις θα κινηθούν αποκλειστικά εντός ευρωπαϊκού πλαισίου.

Μητσοτάκης προς αγρότες: Διάλογος ναι, αλλά με ανοικτούς δρόμους
08 Δεκ. 2025 11:13
Pelop News

Τη θέση ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κλείνουν οι δρόμοι, διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα», στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο προς τον αγροτικό κόσμο όσο και προς την κοινωνία.

Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι οι έντονες και ακραίες διαμαρτυρίες μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε κοινωνική αντίδραση απέναντι στους ίδιους τους αγρότες, ακόμη και όταν τα αιτήματά τους είναι δικαιολογημένα. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για συγκεκριμένη εκπροσώπηση και σαφή αιτήματα από την πλευρά του αγροτικού κόσμου, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει συνεννόηση και όχι «τυφλές συγκρούσεις».

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι οποιαδήποτε λύση θα κινηθεί αυστηρά εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, αφήνοντας αιχμές για πρακτικές του παρελθόντος. «Δεν πρόκειται να υποσχεθούμε χρήματα που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και να κληθούμε μετά να τα επιστρέψουμε στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντάς την ως κορυφαία προτεραιότητα. Παραδέχθηκε ότι έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις, ωστόσο υπογράμμισε πως η αλλαγή του συστήματος είναι αναγκαία. «Δεν είναι δυνατόν να μένουν απλήρωτοι οι έντιμοι αγρότες επειδή το σύστημα στηριζόταν σε κανόνες άλλων δεκαετιών», τόνισε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ