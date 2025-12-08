Μητσοτάκης προς αγρότες: Διάλογος ναι, αλλά με ανοικτούς δρόμους

Τη θέση ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κλείνουν οι δρόμοι, διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα», στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο προς τον αγροτικό κόσμο όσο και προς την κοινωνία.

Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι οι έντονες και ακραίες διαμαρτυρίες μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε κοινωνική αντίδραση απέναντι στους ίδιους τους αγρότες, ακόμη και όταν τα αιτήματά τους είναι δικαιολογημένα. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για συγκεκριμένη εκπροσώπηση και σαφή αιτήματα από την πλευρά του αγροτικού κόσμου, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει συνεννόηση και όχι «τυφλές συγκρούσεις».

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι οποιαδήποτε λύση θα κινηθεί αυστηρά εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, αφήνοντας αιχμές για πρακτικές του παρελθόντος. «Δεν πρόκειται να υποσχεθούμε χρήματα που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και να κληθούμε μετά να τα επιστρέψουμε στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντάς την ως κορυφαία προτεραιότητα. Παραδέχθηκε ότι έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις, ωστόσο υπογράμμισε πως η αλλαγή του συστήματος είναι αναγκαία. «Δεν είναι δυνατόν να μένουν απλήρωτοι οι έντιμοι αγρότες επειδή το σύστημα στηριζόταν σε κανόνες άλλων δεκαετιών», τόνισε.

