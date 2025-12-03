Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια – Οι πληρωμές αυξάνονται στα 3,7 δισ. ευρώ»

Σαφές μήνυμα προς τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές οφείλονται σε ελέγχους, ενώ οι συνολικές ενισχύσεις αυξάνονται φέτος στα 3,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, παρουσίασε τον σχεδιασμό για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια – Οι πληρωμές αυξάνονται στα 3,7 δισ. ευρώ»
03 Δεκ. 2025 11:13
Pelop News

Τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις κινητοποιήσεις των αγροτών και ταυτόχρονα τον σχεδιασμό για την περιφερειακή ανάπτυξη παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, αναγνωρίζοντας τη δυσαρέσκεια αλλά επιμένοντας στη συνέχιση ενός θεσμικού διαλόγου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στις κινητοποιήσεις των αγροτών κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση κατανοεί τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές. Όπως τόνισε, οι συνολικές ενισχύσεις για φέτος θα είναι αυξημένες, με τα ποσά να διαμορφώνονται στα 3,7 δισ. ευρώ έναντι 3,1 δισ. το 2024.

«Διαχωρίζω απόλυτα εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε «συντεταγμένο διάλογο». Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι «ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους», υπενθυμίζοντας πως η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει αιτήματα του αγροτικού κόσμου και στο παρελθόν.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο ΚΥΣΟΙΠ παρουσιάζεται ένας συνολικός οδικός χάρτης που αφορά έργα σε όλη τη χώρα και δράσεις για τη σύγκλιση και την άρση ανισοτήτων στις περιφέρειες. Τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, που θα αποτελέσει το κεντρικό θέμα της αυριανής συνεδρίασης.

Βασικό στοιχείο της στρατηγικής είναι η επίλυση άμεσων ζητημάτων που αφορούν την ελληνική περιφέρεια, καθώς και η διαμόρφωση έως το 2026 ενός ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος είναι η στοχευμένη αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανάπτυξη και συνοχή.

Στο πλαίσιο αυτό εκπονούνται 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης – ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Τα σχέδια θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2026 και θα συνδυαστούν με οριζόντιες πολιτικές για την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της περιφέρειας. Τον συντονισμό του project έχει αναλάβει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:28 Ήπια πτώση στο Χρηματιστήριο – Στο -0,34% ο Γενικός Δείκτης στις 2.100 μονάδες
11:25 Κωνσταντοπούλου: «Στηρίζουμε ξεκάθαρα τους αγρότες – Η ΝΔ ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»
11:22 Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εξάρθρωση σπείρας εμπορίας παιδιών
11:21 Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που «σήκωσε» τη γειτονιά στο πόδι με τη μουσική στο τέρμα
11:16 Ρούτε: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση, θέλει να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας»
11:13 Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια – Οι πληρωμές αυξάνονται στα 3,7 δισ. ευρώ»
11:10 Πάτρα: Οδηγούσε χωρίς άδεια – Είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση
11:07 Πάτρα: 15χρονος αρνήθηκε έλεγχο και τράπηκε σε φυγή – Κατασχέθηκε κατσαβίδι, συνελήφθη και ο πατέρας του
11:03 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με ένταλμα βίαιης προσαγωγής για βαριά αδικήματα
11:00 Διπλό χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, επιχειρήσεις σε Πάτρα και Αίγιο
10:59 Δικηγόρος Ματσούκα: «Θα πάει φυλακή την επόμενη φορά»
10:55 Σπασμένη Φλέβα: Λάθη και μπλόφες
10:55 «Δεν απαντάμε σε όσα λέει, η Ρωσία ετοιμάζεται για μακροχρόνια αντιπαράθεση», ο Ρούτε για τις απειλές του Πούτιν
10:53 Πάτρα: Εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ
10:50 «Έφυγε» από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας
10:46 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «ΑΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ» της Ελευθερίας Ανδρικοπούλου – Γκίλα
10:42 Ελεύθεροι αφέθηκαν οι Μογκερίνι και Σανίνο, συνεχίζεται η έρευνα στην ΕΕ για ενδεχόμενη απάτη
10:39 Αγιος Αθανάσιος: Η “Αράχωβα” της Μακεδονίας
10:39 Στις φλόγες αυτοκίνητο στην Πάτρα
10:37 Θρίλερ στο Ισραήλ με την παράδοση των δύο τελευταίων σορών , τα λείψανα δεν ανήκουν σε ομήρους!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ