Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια – Οι πληρωμές αυξάνονται στα 3,7 δισ. ευρώ»

Τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις κινητοποιήσεις των αγροτών και ταυτόχρονα τον σχεδιασμό για την περιφερειακή ανάπτυξη παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, αναγνωρίζοντας τη δυσαρέσκεια αλλά επιμένοντας στη συνέχιση ενός θεσμικού διαλόγου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στις κινητοποιήσεις των αγροτών κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση κατανοεί τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές. Όπως τόνισε, οι συνολικές ενισχύσεις για φέτος θα είναι αυξημένες, με τα ποσά να διαμορφώνονται στα 3,7 δισ. ευρώ έναντι 3,1 δισ. το 2024.

«Διαχωρίζω απόλυτα εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε «συντεταγμένο διάλογο». Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι «ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους», υπενθυμίζοντας πως η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει αιτήματα του αγροτικού κόσμου και στο παρελθόν.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο ΚΥΣΟΙΠ παρουσιάζεται ένας συνολικός οδικός χάρτης που αφορά έργα σε όλη τη χώρα και δράσεις για τη σύγκλιση και την άρση ανισοτήτων στις περιφέρειες. Τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, που θα αποτελέσει το κεντρικό θέμα της αυριανής συνεδρίασης.

Βασικό στοιχείο της στρατηγικής είναι η επίλυση άμεσων ζητημάτων που αφορούν την ελληνική περιφέρεια, καθώς και η διαμόρφωση έως το 2026 ενός ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος είναι η στοχευμένη αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανάπτυξη και συνοχή.

Στο πλαίσιο αυτό εκπονούνται 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης – ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Τα σχέδια θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2026 και θα συνδυαστούν με οριζόντιες πολιτικές για την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της περιφέρειας. Τον συντονισμό του project έχει αναλάβει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

