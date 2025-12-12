Μητσοτάκης προς αγρότες: «Τη Δευτέρα στις 17:00 περιμένω την αντιπροσωπεία στο Μαξίμου»

Με σαφές κάλεσμα σε διάλογο προς τους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε συνάντηση στο Μαξίμου τη Δευτέρα, ενώ στην ομιλία του στην ΚΟ της ΝΔ αναφέρθηκε εκτενώς στην εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup και στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Μητσοτάκης προς αγρότες: «Τη Δευτέρα στις 17:00 περιμένω την αντιπροσωπεία στο Μαξίμου»
12 Δεκ. 2025 12:52
Pelop News

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε δημόσια πρόσκληση προς τους αγρότες, δηλώνοντας ότι την ερχόμενη Δευτέρα στις 17:00 θα τους περιμένει στο Μέγαρο Μαξίμου για διάλογο. Η παρέμβασή του έγινε κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, την οποία άνοιξε με αναφορά στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη «σφραγίζει την επιστροφή της χώρας από την κρίση στην ανάπτυξη, χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε στο ψέμα και τον λαϊκισμό».

Ο πρωθυπουργός διερωτήθηκε «πού βρίσκονται όσοι μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση», υποστηρίζοντας ότι πολλοί συνέβαλαν στη σημερινή εικόνα της χώρας.

Αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τέσσερις βασικούς άξονες της κυβερνητικής στάσης:

  • Οι ενισχύσεις προς τον πρωτογενή τομέα είναι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, παρά τη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που, όπως είπε, δημιούργησε προσωρινές αναταράξεις.
  • Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές αντιμετωπίζονται, με όσους βρίσκονται υπό έλεγχο και δικαιούνται χρήματα να αναμένεται να αποζημιωθούν τις επόμενες εβδομάδες.
  • Οι διαμαρτυρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κοινωνία, όπως τόνισε.
  • Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, γι’ αυτό και ο ίδιος περιμένει την ορισμένη αντιπροσωπεία στο Μαξίμου τη Δευτέρα.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος οδεύει προς ψήφιση. Όπως είπε, η έγκρισή του αποτελεί «καθαρή, θετική απάντηση» στο δίλημμα αν η χώρα θα συνεχίσει σε αναπτυξιακή πορεία ή θα επιστρέψει σε αδιέξοδα. Περιέγραψε τον προϋπολογισμό ως «κοινωνικό, αναπτυξιακό, ρεαλιστικό και μεταρρυθμιστικό», με παρεμβάσεις που στηρίζουν τη μεσαία τάξη, τους νέους, τις οικογένειες και τις ακριτικές περιοχές.

Τόνισε μάλιστα ότι το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης δεν αφορά μόνο το 2026, αλλά «προδιαγράφει την εθνική στρατηγική έως το 2030», με 2,9 δισ. ευρώ να κατευθύνονται στην κοινωνία μέσω μόνιμων αυξήσεων και σταθερών φοροελαφρύνσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Με τρεις απουσίες η Παναχαϊκή κόντρα στον Μιλτιάδη
18:00 Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα
17:55 Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό
17:45 Μαύρο Λιθάρι: Φρίκη, νεκρή μεσογειακή φώκια από πυροβολισμούς!
17:36 Σύλληψη οικιακής βοηθού που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
17:30 Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που συνελήφθη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
17:22 Οδηγός καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του! ΦΩΤΟ
17:11 Πατρών-Κορίνθου: Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Δερβενίου, ΦΩΤΟ
17:08 Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως επικεφαλής του Eurogroup
17:00 Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές
16:52 Κωνσταντινούπολη: Στις 9 Μαρτίου ξεκινά η δική του Εκρέμ Ιμάμογλου
16:44 Μετανάστες μπήκαν στην Πολωνία μέσω τούνελ στα σύνορα με Λευκορωσία
16:36 Το Nemo επιστρέφει το βραβείο της Eurovision – Γιατί διαμαρτύρεται
16:28 Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη – Η ανάρτηση του ηθοποιού
16:25 «Οχι» από ΕΠΣ Αχαΐας στον διοικητικό απολογισμό της ΕΠΟ
16:20 Στο Βερολίνο τη Δευτέρα ο Ζελένσκι: Πυρετός διαβουλεύσεων για το ουκρανικό
16:12 Ολυμπιακός Πατρών: Η περιοδεία στην Τουρκία το 1933
16:04 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Ο αναπληρωτής υπουργός διαψεύδει τον Πρωθυπουργό για το τρένο στην Πάτρα»
15:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω καταθέσει μήνυση» είπε η Κωνσταντοπούλου σε νέα επεισοδιακή εμφάνιση
15:48 Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ