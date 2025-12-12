Μητσοτάκης προς αγρότες: «Τη Δευτέρα στις 17:00 περιμένω την αντιπροσωπεία στο Μαξίμου»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε δημόσια πρόσκληση προς τους αγρότες, δηλώνοντας ότι την ερχόμενη Δευτέρα στις 17:00 θα τους περιμένει στο Μέγαρο Μαξίμου για διάλογο. Η παρέμβασή του έγινε κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, την οποία άνοιξε με αναφορά στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη «σφραγίζει την επιστροφή της χώρας από την κρίση στην ανάπτυξη, χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε στο ψέμα και τον λαϊκισμό».

Ο πρωθυπουργός διερωτήθηκε «πού βρίσκονται όσοι μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση», υποστηρίζοντας ότι πολλοί συνέβαλαν στη σημερινή εικόνα της χώρας.

Αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τέσσερις βασικούς άξονες της κυβερνητικής στάσης:

Οι ενισχύσεις προς τον πρωτογενή τομέα είναι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, παρά τη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που, όπως είπε, δημιούργησε προσωρινές αναταράξεις.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές αντιμετωπίζονται, με όσους βρίσκονται υπό έλεγχο και δικαιούνται χρήματα να αναμένεται να αποζημιωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Οι διαμαρτυρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κοινωνία, όπως τόνισε.

Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, γι’ αυτό και ο ίδιος περιμένει την ορισμένη αντιπροσωπεία στο Μαξίμου τη Δευτέρα.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος οδεύει προς ψήφιση. Όπως είπε, η έγκρισή του αποτελεί «καθαρή, θετική απάντηση» στο δίλημμα αν η χώρα θα συνεχίσει σε αναπτυξιακή πορεία ή θα επιστρέψει σε αδιέξοδα. Περιέγραψε τον προϋπολογισμό ως «κοινωνικό, αναπτυξιακό, ρεαλιστικό και μεταρρυθμιστικό», με παρεμβάσεις που στηρίζουν τη μεσαία τάξη, τους νέους, τις οικογένειες και τις ακριτικές περιοχές.

Τόνισε μάλιστα ότι το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης δεν αφορά μόνο το 2026, αλλά «προδιαγράφει την εθνική στρατηγική έως το 2030», με 2,9 δισ. ευρώ να κατευθύνονται στην κοινωνία μέσω μόνιμων αυξήσεων και σταθερών φοροελαφρύνσεων.

