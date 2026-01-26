Μητσοτάκης: Πρόταση για ειδική εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού – Επιστολική ψήφος και σταυροδοσία για τους Έλληνες του εξωτερικού

Τη δημιουργία ειδικής τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας για τον Απόδημο Ελληνισμό πρότεινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, στο πλαίσιο της επέκτασης της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές. Η πρόταση προβλέπει ότι οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν όχι μόνο να ψηφίζουν κόμμα, αλλά και να επιλέγουν συγκεκριμένο βουλευτή, ενώ οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12 και το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει στο 3%.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «θεσμική μεταρρύθμιση που πρέπει να ολοκληρωθεί», επισημαίνοντας ότι στόχος είναι οι Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό να συμμετέχουν πιο ενεργά στα πολιτικά δρώμενα της χώρας. Τόνισε ότι η εμπειρία από τις ευρωεκλογές αξιοποιείται ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των αποδήμων, ιδίως με την επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές.

Τι προβλέπει η ειδική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού

Σύμφωνα με την πρόταση, θα δημιουργηθεί μια ειδική τριεδρική εκλογική περιφέρεια, στην οποία οι εγγεγραμμένοι εκλογείς του εξωτερικού θα ψηφίζουν με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, επιλέγοντας τόσο κόμμα όσο και υποψήφιο βουλευτή μέσω σταυροδοσίας.

Η ρύθμιση διαφοροποιείται από το ισχύον καθεστώς, όπου η εκπροσώπηση των αποδήμων γινόταν μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας, στο οποίο προβλεπόταν η συμμετοχή υποψηφίου από τον Απόδημο Ελληνισμό.

Επιστολική ψήφος και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι το όριο εισόδου των κομμάτων στη Βουλή παραμένει στο 3%, ενώ οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, όπως ίσχυε ιστορικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι τίποτα δεν αλλάζει στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες και στο εκλογικό σώμα.

Η πρόταση εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του εκλογικού συστήματος και ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών που ζουν εκτός Ελλάδας.

Για να εφαρμοστεί η ρύθμιση από τις επόμενες εθνικές εκλογές, απαιτείται πλειοψηφία 200 βουλευτών. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συναίνεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την πρωτοβουλία ως «εθνική επιλογή πέρα και πάνω από κομματικά τείχη».

Στόχος η ενίσχυση της σχέσης με την ομογένεια

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί ακόμη έναν κρίκο σύνδεσης της Ελλάδας με τα εκατομμύρια των Ελλήνων του εξωτερικού, σε μια περίοδο που ενισχύονται οι σχέσεις με την ομογένεια και υλοποιούνται πρωτοβουλίες για την επιστροφή επιστημόνων και επαγγελματιών στη χώρα.

Όπως σημείωσε, η δυνατότητα σταυροδοσίας και η ύπαρξη υποψηφίων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές του κόσμου αναμένεται να ενισχύσουν τη συμμετοχή των αποδήμων στις εκλογές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



