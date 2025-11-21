Μητσοτάκης στο Bloomberg: Η Ελλάδα σε νέα πορεία, μήνυμα σταθερότητας και ενεργειακής αναβάθμισης

Σαφές μήνυμα προς τους διεθνείς επενδυτές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συμμετοχή του στο Bloomberg New Economy Forum στη Σιγκαπούρη, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως οικονομικά σταθερή χώρα και κρίσιμο ενεργειακό παράγοντα στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Ουκρανία και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, επισημαίνοντας τη συμβολή της χώρας στη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. «Είμαστε κόμβος για το αμερικανικό φυσικό αέριο και ενισχύουμε τη θέση μας στον χάρτη», ανέφερε χαρακτηριστικά

Αναφερόμενος στην οικονομία, σημείωσε ότι η χώρα εμφανίζει πρωτογενή πλεονάσματα, βελτίωση του δημόσιου χρέους και ανάπτυξη που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τόνισε επίσης ότι η φορολογική μεταρρύθμιση ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα, δίνοντας απάντηση στις πιέσεις του κόστους ζωής.

Σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως ορισμένες ευρωπαϊκές πολιτικές απαιτούν κοινό συντονισμό, οι πιο απαιτητικές αλλαγές αποτελούν ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων. Υπογράμμισε ότι η σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και η δεύτερη θητεία επιτρέπουν την προώθηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων, όπως αυτές στο ασφαλιστικό σύστημα.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επισήμανε ότι η Ευρώπη αντιλήφθηκε την ανάγκη για αποφασιστικές ενέργειες και διατήρηση της οικονομικής στήριξης προς το Κίεβο. Τόνισε ότι καμία συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την ουκρανική πλευρά και εξέφρασε προβληματισμό για προτάσεις που περιλαμβάνουν παραχώρηση εδαφών.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τόνισε τη σταθερή στρατηγική συνεργασία, ειδικά στον ενεργειακό τομέα, ενώ σε σχέση με την Τουρκία επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει διάλογο στη βάση του Δικαίου της Θάλασσας, διατηρώντας ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την Ελλάδα ως σημαντική γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, μετά και τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης. Όπως ανέφερε, η χώρα μπορεί να συμβάλει στη σύσφιξη των δεσμών με τις χώρες της ASEAN, αξιοποιώντας τις κοινές αρχές οικονομίας και κράτους δικαίου.

