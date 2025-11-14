Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω υπογράψει συμβόλαιο τετραετίας με τον λαό

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στο συνέδριο «Greece Talks 2025 – The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection», που διοργανώνουν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα, υπογράμμισε τη μακραίωνη πορεία του ελληνισμού και της ελληνικής γλώσσας, καλώντας για οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου που θα δίνει ελπίδα στους νέους.

Σε συζήτηση με τον ηθοποιό Γιάννη Μπέζο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το ελληνικό έθνος μετρά 200 χρόνια, αλλά ο ελληνισμός και η γλώσσα του έχουν ιστορία χιλιάδων ετών, με την αναγνώριση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO να αποτελεί σημαντικό επίτευγμα.

«Αντιλαμβάνομαι γιατί τα νέα παιδιά αισθάνονται εγκλωβισμένα», είπε, τονίζοντας την ανάγκη για ρεαλιστικές προοπτικές και ελπίδα μέσω ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, ευθύνη που δεν περιορίζεται στους πολιτικούς αλλά αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη δημόσια σφαίρα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσαρμοστικότητα ως τη σημαντικότερη αρετή του σήμερα, σημειώνοντας ότι οι πολιτικοί πρέπει να είναι διαμορφωτές εξελίξεων και όχι μόνο δέκτες ερεθισμάτων. «Ως Πρωθυπουργός έχω υπογράψει ένα 4ετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό, αυτός και μόνον αυτός έχει τη δυνατότητα να το ανανεώσει», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη δημοκρατική λογοδοσία.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους ως εργαλείο μείωσης του ρουσφετιού, φέρνοντας ως παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα πληρωμών μπορεί να αποτρέψει στρεβλώσεις. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός φέρνει δικαιοσύνη», είπε, ενώ αναγνώρισε δομικά προβλήματα στην πολιτική σκηνή. Επικρίνοντας το τοξικό περιβάλλον της διαδικτυακής δολοφονίας χαρακτήρων, αναρωτήθηκε ποιος νέος με προοπτικές θα επιλέξει την πολιτική, αντιμετωπίζοντας διαπόμπευση και χαμηλότερες απολαβές.

Πολιτική ανανέωση

«Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης», δήλωσε, εκφράζοντας ικανοποίηση για την ένταξη τεχνοκρατών στη Νέα Δημοκρατία που εξελίχθηκαν σε πολιτικούς.

Παράλληλα τόνισε ότι οι πολιτικοί πρέπει να έχουν το θάρρος να συγκρούονται και να λένε αλήθειες, ενώ εξέφρασε την ανάγκη για συνεχή ανανέωση με νέους ανθρώπους στο πολιτικό προσκήνιο.

