Μοιραία πτώση από μπαλκόνι για γυναίκα στο Αγρίνιο

Νεκρή επί της οδού Γεράκη στο Αγρίνιο, εντοπίστηκε γυναίκα τα ξημερώματα της Πέμπτης 27/11/2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 86χρονη που υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο οδόστρωμα μετά από πτώση από το μπαλκόνι διαμερίσματος, όπου διέμενε στον β’ όροφο πολυκατοικίας.

Οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σ’ εξέλιξη, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως η γυναίκα γλίστρησε πέφτοντας στο κενό.

