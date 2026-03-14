Μωράκι βρέθηκε νεκρό στην κούνια του! Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει το Ηράκλειο
Ανείπωτος ο θρήνος, που έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός βρέφους στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και δεν κατάφερε να παραμείνει στη ζωή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, το βρέφος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του νωρίτερα σήμερα το πρωί (14/03/2026), στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς το άτυχο αγγελούδι δεν κατάφερε να επανέλθει.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το μόλις λίγων μηνών αγοράκι βρήκε νεκρό η μητέρα του στην κούνια του.
Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ «φως» στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News