«Μου λέγανε γράψε όλη την περιουσία, γράψε τη μισή περιουσία», νέες αποκαλύψεις για το φονικό στη Φοινικούντα

Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, που παραμένουν, γύρω από την συγκλονιστική διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στη Φοινικούντα, που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου και τάραξε όλη τη Μεσσηνία.

Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται, οι καταθέσεις των 22χρονων κρατούμενων – εκτελεστή και συνεργού της διπλής δολοφονίας – μελετώνται αναλυτικά προκειμένου να αποφανθεί η αλήθεια για τα κίνητρα και την ύπαρξη περισσότερων εμπλεκόμενων στο φονικό. Ενώ, την ίδια ώρα ακόμη και η οικογένεια του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, πέφτουν σε αντιφάσεις αναφορικά με την περιουσία, την διαθήκη και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με το θύμα.

Ο λόγος για τα ανίψια του 68χρονου, τα παιδιά των 2 αδερφών του, στα οποία είχε τεράστια αδυναμία. Από τη μία ο 33χρονος ανιψιός του, γιος της αδερφής του, ο οποίος ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού και μεγάλος κληρονόμος του 68χρονου.

Από την άλλη πλευρά, η αγαπημένη ανιψιά του θύματος και ο 17χρονος γιος της. Μία ανιψιά που αποτελούσε αδυναμία του 68χρονου για χρόνια, ήταν ο άνθρωπός της, στον οποίο μιλούσε για τα πάντα και έχασε τον κόσμο όταν έμαθε για τον θάνατο του θείου της, σύμφωνα με πληροφορίες. Τόσο όσο και ο 17χρονος γιος της ο οποίος λάτρευε τον 68χρονο τον οποίο είχε σαν παππού του.

Πρόκειται για την ίδια γυναίκα που έχει δηλώσει ότι «δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συγγενής της να είναι πίσω από τους 22χρονους δράστες της δολοφονίας».

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, φίλη του 68χρονου είπε αναφορικά με τη σχέση που είχε το θύμα με τα ανίψια του: «Εγώ δεν θα πω όνομα, άνθρωπο, όταν δεν είμαι σίγουρη 100%. Και δεν θα αδικήσω, γιατί στη ζωή μου μισώ την αδικία.

Όμως, όταν μου έλεγε ότι “μου λέγανε γράψε όλη την περιουσία, γράψε τη μισή περιουσία, αυτός σε κοιτάει, αυτός σε φροντίζει”, όταν μια βδομάδα πριν μου λέγανε “δεν τον θέλει να τον βλέπει και το ένα και το άλλο”… Πώς αλλάζουνε; Τώρα τι γίνεται εδώ ρε; Έχω πάθει την πλάκα μου!

Εμείς στα μέρη τα δικά μας τα δίνουμε στα αγόρια. Όμως άκουσε να δεις, επειδή ο 68χρονος είναι αυτοδημιούργητος και δεν βρήκε από τον πατέρα του. Αγόραζε, λοιπόν, δεν ήθελε να γίνει, ήταν και πανέξυπνος, δεν ήθελε να τα πουλήσουν. Η ανιψιά ήξερε ότι θα τα κρατήσει. Όμως την τριετία την τελευταία, ο ανιψιός του έπαιξε πολύ ωραίο ρόλο. Ό,τι ήθελε ο θείος, ”χρυσό” παιδί. Μου έλεγε: ”αδερφούλα μου θα πεθάνω ευχαριστημένος. Έκανα ένα παιδί άλλο πράγμα. Μόνο να σου πω, έδιωξα τη μάνα του, για να μη μας ανακατεύει με κουτσομπολιά και ρουφιανιές και το δέχτηκε. Ποιο παιδί δέχεται να μην πηγαίνει η μάνα του ούτε στο κάμπινγκ ως επισκέπτρια».

Η κατάθεση του 68χρονου τον Σεπτέμβριου του 2025

Τα όσα είχε καταθέσει ο 68χρονος στις Αρχές στις 10/9/2025, σχετικά με την πρώτη απόπειρα εναντίον του. Όπως είχε καταθέσει ο ίδιος υποπτευόταν πως η επίθεση οργανώθηκε από πρόσωπο κοντά στην ανιψιά του.

«Έχω δύο εναντιώσεις που σκέφτομαι. Η μια είναι ένας Γερμανός που του είχα πουλήσει (ένα οικόπεδο) και η δεύτερη είναι η ανιψιά μου που προφανώς μετέφερε μίσος στον γιο της, ο οποίος, δυστυχώς από ό,τι μαθαίνω έχει εμπλακεί τελευταία με άσχημες παρέες που δεν εμπιστεύομαι, γυρίζοντας από εδώ και από εκεί μέχρι τα ξημερώματα.

Συνδυάζοντας και το νεαρό της ηλικίας του, ο τύπος από το σωματότυπο του δράστη, όσο και να δυσκολεύομαι να το πιστέψω, πιθανότατα είναι κάποιος από τις παρέες του ανιψιού μου όπως ανέφερα, έχοντας παραποιημένες πληροφορίες και προσδοκώντας πιθανώς, οφέλη που δεν μπορώ να κατανοήσω. Δεν κατηγορώ κανέναν».

150.000 ευρώ πουλά το σπίτι του στη Φοινικούντα ο ανιψιός

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, το Live News αποκαλύπτει πως ο ανιψιός του θύματος 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ φέρεται να έχει έρθει σε επικοινωνία με μεσιτικά γραφεία τόσο της Καλαμάτας όσο και της Αθήνας, με πιθανό σκοπό να πουλήσει άμεσα το σπίτι που έχει στη Φοινικούντα.

Μάλιστα φέρεται να έχει ζητήσει το ποσό των 150.000€.

Τι λέει η ανιψιά

«Μήλον της Έριδος» ήταν η περιουσία του 68χρονου, ο οποίος σύμφωνα με την οικογένειά του έπαιρνε τις αποφάσεις εντός του σογιού, όλοι τον άκουγαν και έκαναν τα πράγματα όπως αυτός ήθελε.

«Ό,τι έλεγε ο θείος μου, γινόταν. Ήταν απόλυτος και αυταρχικός και δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του. Αυτός κρατούσε το ταμεία και έκανε κουμάντα», είπε η ανιψιά του.

Από την πλευρά του ο ανιψιός του δήλωσε: «Ο θείος μου, ήταν αρκετά οξύθυμος και ειρωνικός και τσακωνόταν με πολλούς. Μαζί μου ήταν κομπλέ, επειδή πήγαινα με τα νερά του και ήξερα τις ιδιοτροπίες του»

Όλοι τον περιγράφουν ως δύστροπο και απόμακρο. Όλοι όμως πάσχιζαν να τα έχουν καλά μαζί του. Κάτι που δείχνει πως ο 68χρονος είχε τον απόλυτο έλεγχο μέσω των χρημάτων του, με τα όσα φέρεται να έχουν αποκαλύψει στις Αρχές να φανερώνουν ένα άκρως συγκρουσιακό σκηνικό.

«Να ξέρετε ότι θείος μου δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με τη μητέρα του ανιψιού του», προσθέτει η ανιψιά του.

Ακριβώς το ίδιο κάνει και η μητέρα του 33χρονου ανιψιού, μιλώντας για την ανιψιά της. Υποστηρίζει ότι ο 68χρονος είχε θυμώσει με την ανιψιά του γιατί του ζητούσε συνεχώς χρήματα.

«Τρεις μέρες πριν από το φονικό ο 68χρονος με πήρε και μου είπε ότι άλλαξε την διαθήκη του. Στη δεύτερη διαθήκη έβγαλε εκτός την ανιψιά του και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία στον γιο μου και τον στενό του φίλο, τον επιστάτη. Δεν μου είπε το περιεχόμενο, απλά μου είπε ότι είχε νευριάσει με την ανιψιά του, γιατί όλο του ζήταγε χρήματα», τόνισε.

Με τον ανιψιό του θύματος να προσθέτει: «Ο θείος μου είχε τσακωθεί με την ανιψιά του και ξαδέλφη μου, η οποία ήξερε ότι ο θείος επρόκειτο να της γράψει ένα σπίτι, το οποίο είχε περάσει στη δική μου ιδιοκτησία, αλλά εμένα δεν με ενδιέφερε και το είχα δώσει στο θείο μου να το διαχειρίζεται. Ο θείος δεν ήθελε μετά να της το δώσει, γιατί τσακωθήκανε».

«Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του»

Και το πινγκ πονγκ για το ποιος έχει τσακωθεί με ποιον έχει και συνέχεια. Η ανιψιά του θύματος σε συνέντευξη που έδωσε αποκάλυψε πως υποπτεύεται συγγενή της και πως επειδή γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις φοβάται για τη ζωή της.

«Δεν είναι φως φανάρι ότι χωρίς να έχει πάρει περιουσία, ‘’φοβάμαι για τη ζωή μου’’ λέει, τι φοβάται για τη ζωή της; Δηλαδή, κάτι πράγματα, σαν να προσπαθούνε να ενοχοποιήσουν κάτι ‘’και θα πω ονόματα’’ λέει, τι ονόματα; Την ξεκλήρισε ο άλλος και της έχει κακοφανεί. Αυτή περιμένει πώς και πώς να καταδικαστεί ο άλλος να πάει να βάλει τη μάνα του να φάει την περιουσία», αναφέρει μία μαρτυρία στην εκπομπή.

Η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος, μιλώντας στην εκπομπή είπε πως η ανιψιά φοβάται για το τί μπορεί να της συμβεί: «Η εντολέας μου θέλει να γίνει άρση απορρήτου και να φανούν τα μηνύματα που είχε στείλει ο θείος λίγο καιρό πριν. Ο 17χρονος(γιος ανιψιά) ήταν κοντά στον 68χρονο. Αν γίνει η άρση θα εισφέρουμε και άλλα και θα φανούν όλα. Από την πρώτη στιγμή θέλει να βρεθούν οι πραγματικοί δράστες αυτής της υπόθεσης».

«Σίγουρα υπάρχει και τρίτο άτομο»

Η ανιψιά πάντως δεν είναι η μοναδική μέσα από την οικογένεια που πιστεύει πως εμπλέκεται συγγενικό πρόσωπο στην διπλή δολοφονία. Ένα άτομο από το στενό οικογενειακό κύκλο εξέφρασε τους ίδιους φόβους.

Είστε πεπεισμένος δηλαδή ότι υπάρχει και τρίτο άτομο;

Σίγουρα.

Είναι από την οικογένεια σας;

Εδώ που έχουμε φτάσει δεν αποκλείω τίποτε. Δεν μπορεί να είναι ένας ξένος ένας τρίτος. Κάτι πρέπει να υπάρχει, κάτι.

Η ανιψιά ισχυρίζεται πως ο θείος της εμπιστευόταν μόνο εκείνη και πως μάλιστα φοβόταν τον ξάδελφο της.

«Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του, ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει ότι, θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι, αν πάθαινε κάτι, θα τον θεωρούσε υπεύθυνο. Τον φοβόταν πολύ, γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο ανιψιός θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία».

Ο ανιψιός πάντως ενημέρωσε τις Αρχές πως στην πρώτη απόπειρα που του έγινε αρχές Σεπτεμβρίου ο θείος υποψιαζόταν τον 17χρονο εγγονό του.

«Όταν πριν από ένα μήνα περίπου κάποιος προσπάθησε να επιτεθεί στον θείο μου με όπλο, τότε ο ίδιος κατηγορούσε την ξαδέλφη μου για αυτό και έλεγε ότι ήταν ο 17χρονος γιος της, με κάποιους φίλους που κάνει παρέα, που έκαναν την επίθεση», τόνισε.

Οι Αρχές επιχειρούν να βρουν την άκρη του νήματος και μέσα από τις άρσεις απορρήτου να διαπιστώσουν αν τελικά εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση.

