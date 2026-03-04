«Μου λείπει ένα παιδί και το κομμάτι της οικογένειας, γι’ αυτό έχω τρία σκυλιά και μία γάτα», ο Λάκης Γαβαλάς για την προσωπική του ζωή

«Τα ανίψια μου μεγάλωσαν, το τελευταίο είναι τώρα 22 χρονών»

04 Μαρ. 2026 23:57
Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για την προσωπική του ζωή, εκφράζοντας την έλλειψη που αισθάνεται επειδή δεν απέκτησε παιδί.

Ο σχεδιαστής μόδας ανέφερε επίσης πως του λείπει πολύ το κομμάτι της οικογένειας, γι’ αυτό απέκτησε στην πορεία τρία σκυλιά και μία γάτα.

Ο Λάκης Γαβαλάς ξεκίνησε να μιλά για τις απαιτήσεις στην καθημερινότητά του: «Το πρωί τρέχω στο γυμναστήριο, μετά πηγαίνω στις σχολές μου και αργότερα κάνω πρόβες για να τραγουδήσω. Όμως, αν είχα παιδιά – σήμερα θα είχα εγγόνια βέβαια – και θα έπρεπε να σηκωθώ το πρωί για να τα φροντίσω και να σκεφτώ πώς θα τα σπουδάσω και θα τα εντάξω σε μια κοινωνία με αμφίβολη ηθικότητα, δεν θα είχα πιο πολύ στρες; Δεν θα είχα πιο πολλά να αναλωθώ μέσα στην ημέρα; Οπότε, δεν θεωρώ ότι εγώ κάνω περισσότερα από κάποιον που έχει οικογένεια», είπε στο περιοδικό HELLO.

Και όταν ρωτήθηκε εάν του λείπει το κομμάτι της οικογένειας από τη ζωή του, απάντησε: «Πάρα πολύ. Γι’ αυτό κι έχω τρία σκυλιά και μία γάτα. Γιατί και τα ανίψια μου μεγάλωσαν, το τελευταίο είναι τώρα 22 χρονών» και πρόσθεσε πως του λείπει συγκεκριμένα και ένα παιδί: «Το παιδί, ναι, μου λείπει».

Όσον αφορά στο κομμάτι του συντρόφου, ο σχεδιαστής μόδας δήλωσε με χιούμορ: «Θα μπορούσα να είμαι με έναν άνθρωπο που να με ανέχεται και να με καταλαβαίνει. Με φλερτάρουν κάτι κυρίες στα ΚΑΠΗ. Το τελευταίο μου φλερτ ήταν μια υπάλληλος γηροκομείου».

