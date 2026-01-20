Μουσική μυσταγωγία με τους Χαΐνηδες LIVE στην Πάτρα

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 – Πολυχώρος 5ΕΨΙΛΟΝ

20 Ιαν. 2026 15:56
Σε λίγες μέρες ο Πολυχώρος 5ΕΨΙΛΟΝ ανοίγει τη σκηνή του για άλλη μια συναυλία που θα αφήσει αποτύπωμα! Παρασκευή 23 Ιανουαρίου υποδέχεται τους Χαΐνηδες και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι, πολύ ξεχωριστό…

Οι «παρέες» ήταν πάντα οι βιότοποι που εκκολάπτονταν η Τέχνη, η Επανάσταση, ο Έρωτας, η Ελευθερία. Γι’ αυτό το λόγο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα απαγόρευαν το ‘συνέρχεσθαι’.

Σήμερα δεν χρειάζεται η απαγόρευση. Καθένας , καταθλιμμένος και χρονοκυνηγημένος, ζει σε ένα ατομικό κέλυφος που δεν χωρεί κανέναν άλλον.

Οι Χαΐνηδες δεν είναι απλά η φαντασίωση μιας παρέας, ένα συγκρότημα ή μια κολεκτίβα. Είναι ένα μήνυμα σ’ ένα μπουκάλι, για τις επόμενες γενιές. Είναι μια μικρή κιβωτός κοινοτισμού, που οι παραστάσεις της είναι τελετουργίες και η μουσική της απλώνεται από τον ψίθυρο στην κραυγή και από την μυσταγωγία στην έκσταση.

Παίζουν και τραγουδούν:

Δημήτρης Αποστολάκης – λύρα, τραγούδι

Μιχάλης Γαλάνης – ντραμς

Δημήτρης Ζαχαριουδάκης – κιθάρα, τραγούδι

Γιώργος Κωνσταντίνου – μπάσο, φωνητικά

Δημήτρης Μπρέντας – γκάιντα, κλαρίνο, καβάλ, φλογέρα

Μιχάλης Νικόπουλος – λαούτο, μπουζούκι, μαντολίνο, τραγούδι

Αγγελική Σύρκου – τραγούδι

Ηλεκτρονική προπώληση στο more.com

Τιμή εισιτηρίου: 15€ προπώληση – 18€ ταμείο

Έναρξη: 21:30 – Οι πόρτες ανοίγουν 20:30

(η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Stage)

