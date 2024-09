My Street: Με τι σχετίζεται η νέα εφαρμογή; Πώς θα επηρεάσει τα καταστήματα εστίασης;

H κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής, του My Street που θα επικεντρώνεται στη ρύθμιση της παράνομης κατάληψης δημοσίων χώρων των πόλεων με τραπεζοκαθίσματα – και όχι μόνο.

Ειδικότερα, η νέα αυτή εφαρμογή θα παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη χρήση κοινών χώρων, όπως πεζοδρόμια και πλατείες από τραπεζοκαθίσματα εστιατορίων, καφετεριών και μπαρ. Μέσω του My Street, οι πολίτες θα μπορούν να εντοπίζουν περιοχές με αυθαίρετες καταλήψεις χρησιμοποιώντας QR codes που θα είναι αναρτημένα έξω από τα καταστήματα, καθώς και να υποβάλλουν καταγγελίες άμεσα. Η εφαρμογή αναμένεται να βελτιώσει τη διαχείριση των κοινών χώρων, ειδικά σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου το φαινόμενο της αυθαίρετης κατάληψης είναι συχνό. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν πληροφορίες για τις παραχωρήσεις των δημόσιων χώρων μέσω χάρτη ή QR code, και σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, να αναφέρουν τα περιστατικά μέσω της εφαρμογής.

Η επιτυχία της εφαρμογής My Coast και η ανάπτυξη του My Street είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης για την ενίσχυση της δημόσιας τάξης και της νομιμότητας μέσω της τεχνολογίας. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την πρόσφατη ομιλία του στη ΔΕΘ, ανέφερε τη δέσμευση της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας και καθημερινής νομιμότητας, με τη χρήση εφαρμογών όπως το My Coast και το My Street για την προστασία του δημόσιου χώρου.

Παράλληλα με την εφαρμογή του My Street, η κυβέρνηση προωθεί και τη νέα νομοθεσία που θα ενισχύσει τη διαχείριση των κοινών χώρων μέσω αυστηρότερων ποινών για τους παραβάτες. Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει τριπλασιασμό των προστίμων για αυθαίρετη χρήση κοινών χώρων. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάσχεση των τραπεζοκαθισμάτων που έχουν τοποθετηθεί παράνομα και την απομάκρυνσή τους, με την προϋπόθεση ότι τα πρόστιμα δεν θα καταβληθούν εντός τριών μηνών. Σε περίπτωση μη πληρωμής, τα αντικείμενα θα μπορούν να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από τους δήμους.

Οι νέες αυτές ρυθμίσεις στοχεύουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας στους δημόσιους χώρους, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διέλευση των πεζών και την αποφυγή της υπερβολικής κατάληψης από καταστήματα. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η συνδυασμένη χρήση ψηφιακών εργαλείων και ενισχυμένων ποινών θα συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση και προστασία των κοινών χώρων, προωθώντας μια πιο οργανωμένη και δίκαιη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.

Πηγή: newsbeast.gr

