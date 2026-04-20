Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, τι αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν
Νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.
Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή.
Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού» δεν περιλαμβάνει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία της υγείας του υφυπουργού.
Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ από την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από επιδείνωση της κατάστασής του.
