Μυλωνάκης: Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, τι αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Μυλωνάκης: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στον «Ευαγγελισμό»

Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή.

Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού» δεν περιλαμβάνει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία της υγείας του υφυπουργού.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ από την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από επιδείνωση της κατάστασής του.

