Μυστήριο στην Καλιφόρνια: Νεκρός αστροφυσικός της NASA στο σπίτι του – Εξετάζεται υπόθεση δολοφονίας

Σοκ στην επιστημονική κοινότητα μετά τον θάνατο του αστροφυσικού της NASA Carl Grillmear, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες της υπόθεσης, ενώ έχει ήδη προσαχθεί ύποπτος.

20 Φεβ. 2026 13:15
Pelop News

Νεκρός από πυροβολισμό βρέθηκε στο σπίτι του στην Καλιφόρνια ο αστροφυσικός της NASA Carl Grillmear, σε μια υπόθεση που ερευνάται ως πιθανή δολοφονία και έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 δέχθηκε κλήση για ένοπλο περιστατικό και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 67χρονο επιστήμονα τραυματισμένο στο μπροστινό μπαλκόνι της κατοικίας του. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του λίγο αργότερα.

Ο Grillmear εργαζόταν στο Κέντρο Επεξεργασίας και Ανάλυσης Υπέρυθρων Δεδομένων του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, το οποίο συνεργάζεται στενά με τη NASA και το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ. Συνάδελφοί του μιλούν για έναν διακεκριμένο επιστήμονα, του οποίου η έρευνα είχε σημαντική συμβολή στη μελέτη εξωπλανητών και την πιθανότητα ύπαρξης νερού σε μακρινούς κόσμους.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο επιστήμονας είχε διαμορφώσει στο σπίτι του έναν μικρό ιδιωτικό αστρονομικό σταθμό με τηλεσκόπια, όπου μελετούσε κομήτες και αστεροειδείς που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τη Γη.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί υπό κράτηση ένας 29χρονος ως ύποπτος, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί εάν υπήρχε σχέση μεταξύ των δύο ανδρών ή ποιο ήταν το πιθανό κίνητρο.

Οι επιστημονικοί συνεργάτες του τον περιγράφουν ως έναν από τους σημαντικούς ειδικούς στη δομή του Γαλαξία, με πολυετή συμβολή στη μελέτη αστρικών ρευμάτων και της εξέλιξης των γαλαξιών. Το 2007 είχε δημοσιεύσει μελέτη για την παρουσία νερού σε πλανήτη εκτός του ηλιακού μας συστήματος, ενώ είχε τιμηθεί με διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και μετάλλιο της NASA.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις συνθήκες της υπόθεσης να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

