Να σφυρίξει και πάλι το τρένο: Σφοδρές αντιδράσεις από φορείς για το ξαφνικό λουκέτο στον Οδοντωτό

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε όλη την Αχαΐα ο ξαφνικός «θάνατος» του Οδοντωτού, μετά από απόφαση του ΟΣΕ. Η εξέλιξη αυτή έχει ξεσηκώσει φορείς και τοπικές Αρχές, που ζητούν την άμεση ακύρωση της απόφασης, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την αναζήτηση λύσης.

Συγκεκριμένα, η ΠΔΕ μπαίνει μπροστά, προκειμένου να βρεθεί διέξοδος και, με ανακοίνωσή της, έκανε γνωστό ότι συγκαλεί σύσκεψη με τους δημάρχους των δύο περιοχών, τους βουλευτές Αχαΐας και εκπροσώπους φορέων.



Η σύσκεψη, η οποία θα είναι κλειστή, αν και δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί (11.00) της Δευτέρας στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου ο Νεκτάριος Φαρμάκης θα επιδιώξει να υπάρξουν δράσεις και, κυρίως, να αναζητηθούν λύσεις. Μάλιστα, η Περιφέρεια δεν περιορίστηκε μόνο στη σύσκεψη, καθώς στην ανακοίνωσή της ζήτησε την άμεση σύγκληση τεχνικής επιτροπής με τη συμμετοχή του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου, προκειμένου να αξιολογηθεί η πραγματική κατάσταση της γραμμής και ο πραγματικός κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών. Παράλληλα, κάλεσε τη Hellenic Train να αποδείξει εάν η διακοπή οφείλεται πράγματι σε εξωγενείς παράγοντες ή αν χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την κάλυψη ελλείψεων σε τροχαίο υλικό και προσωπικό.

ΜΠΟΝΑΝΟΣ

Εκτός από την ανακοίνωση της Περιφέρειας, δήλωση έκανε και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Δεν έχει δικαίωμα κανένας να κατεβάσει μπάρες στην ιστορία μας και τον πολιτισμό μας». Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης μίλησε για άστοχη, αδικαιολόγητη και εκτός πραγματικότητας απόφαση.

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Σαφώς και υπάρχουν ευθύνες, εκτός από αυτές που αναλογούν στη Hellenic Train και σε άλλους φορείς για το ότι φτάσαμε ως εδώ, όμως αυτό που έχει πλέον μεγαλύτερη σημασία είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

Χωρίς να είναι ακόμη γνωστά όλα τα τεχνικά δεδομένα και το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, αυτό που θα επιχειρήσει η πλευρά της ΠΔΕ είναι να ζητήσει από το υπουργείο να πραγματοποιηθούν σε σύντομο διάστημα ορισμένες τεχνικές παρεμβάσεις, ώστε ο Οδοντωτός να λειτουργήσει ξανά, έστω και με λιγότερα δρομολόγια ημερησίως. Γίνεται αντιληπτό ότι απαιτείται και πολιτική βούληση για να υπάρξουν εξελίξεις και μαθαίνουμε ότι θα ζητηθεί ραντεβού ακόμα και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μακάρι να υπάρξει διάθεση από πλευράς της Πολιτείας, γιατί είναι κρίμα ένα τρένο με τόσο μεγάλη ιστορία -μόλις πρόσφατα γιόρτασε τα 130 χρόνια λειτουργίας του- να βάλει «λουκέτο».

Εγινε θέμα σε όλα τα ΜΜΕ

Για να μη θεωρείται ότι το θέμα της λειτουργίας του Οδοντωτού αφορά μόνο τον… μικρόκοσμο της Αχαΐας, είναι ενδεικτικό ότι χθες, υπήρχε σε όλα τα μεγάλα πανελλήνια μέσα ενημέρωσης, (π.χ. protothema.gr, ta nea.gr, kathimerini.gr, ethnos.gr, iefimerida.gr, elefterostypos.gr, skai.gr κ.ά.).

Μάλιστα, πολλά από αυτά έκαναν ρεπορτάζ, αφιερώνοντας χώρο και χρόνο για να αναλύσουν τα προβλήματα που οδήγησαν στον προσωρινό «θάνατο» του Οδοντωτού.

Είναι ένα δείγμα της βαρύνουσας σημασίας που έχει το ιστορικό τρένο και του τρόπου που θα πρέπει να κινηθεί ο μηχανισμός της Δυτικής Ελλάδας για να βρεθεί άμεσα η καλύτερη λύση, ώστε να μείνει «ζωντανός» ο Οδοντωτός.

Η έλλειψη ανταλλακτικών

Πολλοί είναι αυτοί που και στις ανακοινώσεις τους κάνουν λόγο για έλλειψη συντήρησης στους συρμούς, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στον αργό θάνατο.

Για ποιον λόγο δεν γινόταν συντήρηση; Ειδικά σε μία γραμμή που είχε μεγάλη συμμετοχή και αυξημένη πληρότητα, ειδικά τα σαββατοκύριακα;

Πηγές με γνώση μετέφεραν στην «Π» ότι οι συρμοί παρουσίαζαν προβλήματα, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν πλέον ανταλλακτικά στην αγορά και καμία εταιρεία δεν αναλαμβάνει να φτιάξει κάποιο παρόμοιο. Μάλιστα, ορισμένα ανταλλακτικά έχουν σταλεί στην Ελβετία για επισκευή εδώ και 2 χρόνια και ακόμα δεν έχουν επιστρέψει. Για αυτό είχε πέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να γίνει κάποια μετατροπή των μηχανών των αμαξοστοιχιών, αλλά τελικά επιλέχτηκε η λύση της αναστολής.

Τα 25 περιστατικά το 2025

Πηγές από το υπουργείο λένε ότι σχεδόν «αναγκάστηκε» να προχωρήσει στην απόφαση για λουκέτο λόγω του βαθμού επικινδυνότητας που είχε αυξηθεί, λόγω των πολλών περιστατικών τους τελευταίους μήνες.

Η απόφαση αποδίδεται αποκλειστικά στα φυσικά φαινόμενα και τις κατολισθήσεις.

Βάσει των στοιχείων του υπουργείου Υποδομών, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 25 περιστατικά. Από αυτά:

11 οφείλονταν σε αστοχίες τροχαίου υλικού.

1 σε αστοχία της υποδομής.

7 σε αντικείμενα που κατέπεσαν εντός περιτυπώματος της γραμμής μεταξύ των οποίων φερτά υλικά ακόμα και βράχοι.

6 που οφείλονταν σε άλλους λόγους.

Οπως σημειώνει ο Οργανισμός, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ενταθεί τα φυσικά φαινόμενα σε τμήματα της διαδρομής του Οδοντωτού, με αποτέλεσμα την εκδήλωση κατολισθήσεων και πτώσεων μεγάλων βράχων από τις δασικές εκτάσεις του όρους Χελμού. Οι εξελίξεις αυτές, όπως σημειώνεται, δημιουργούν αυξημένους κινδύνους για την ασφαλή κυκλοφορία των συρμών.

Ερώτηση στη Βουλή από τον Ανδρέα Κατσανιώτη



Εκτός από τις ανακοινώσεις τοπικών φορέων και της Περιφέρειας, χθες είχαμε κινητοποίηση και σε επίπεδο βουλευτών Αχαΐας, καθώς δύο από αυτούς κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή.

Η μία έγινε από τον Βουλευτή της ΝΔ και πρώην υφυπουργό Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος έκανε ερώτηση προς τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σχετικά με την πρόσφατη αναστολή λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής του Οδοντωτού Διακοπτο–Καλαβρύτων και τις ενέργειες για την ασφαλή επαναλειτουργία της.

Η άλλη έγινε από την βουλευτή Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με αίτημα την «άμεση επαναλειτουργία και τη μόνιμη θωράκιση του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού-Καλαβρύτων», ζητώντας παράλληλα και απαντήσεις.

Δήμος Καλαβρύτων: «Μείον 40% στην τοπική οικονομία»

Οπως είχε γράψει η «Π», ο Δήμος Καλαβρύτων εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση, όπου έκανε «επίθεση» κατά του ΟΣΕ και μίλησε για έλλειψη συντήρησης της γραμμής και υπογράμμισε ότι ετοιμάζει νομικές κινήσεις.

«Επί 130 χρόνια ο Οδοντωτός δεν διέκοψε ποτέ τα δρομολόγιά του. Η σημερινή αναστολή, με ασαφές χρονοδιάγραμμα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αποδεικνύει ότι οι καταγγελίες μας περί εγκατάλειψης της γραμμής ήταν βάσιμες. Δεν θα επιτρέψουμε τον αργό θάνατο του Οδοντωτού και προετοιμάζουμε νομικές ενέργειες για την πλήρη επαναλειτουργία του» ανέφερε μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση.

Χθες, ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος είχε σειρά επαφών με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινότητα.

Το θέμα τέθηκε χθες το απόγευμα εκτός ημερησίας διάταξης στο δημοτικό συμβούλιο που έγινε εκτενή συζήτηση για τις κινήσεις που θα γίνουν από εδώ και στο εξής, με τον δήμαρχο να μιλά για μείωση κατά 40% στον τζίρο της τοπικής οικονομίας και να εκφράζει την απορία του γιατί το λουκέτο μπήκε την άνοιξη, όπου δεν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα.

Επιμελητήριο Αχαΐας: «Σοβαρό οικονομικό πλήγμα»

Την έντονη ανησυχία του για την προσωρινή αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτού–Καλαβρύτων, εξέφρασε το Επιμελητήριο Αχαΐας, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει σοβαρό οικονομικό πλήγμα στις περιοχές των Καλαβρύτων και της ανατολικής Αιγιάλειας.

Οπως τονίζεται σε ανακοίνωση, οι τοπικές κοινωνίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στον οικονομικό κύκλο εργασιών που δημιουργεί η λειτουργία της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων εστίασης, τουρισμού και εμπορίου εξαρτάται από τους επισκέπτες που μεταφέρει ο Οδοντωτός.

«Το Επιμελητήριο Αχαΐας στηρίζει πλήρως τις προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως η ενεργοποίηση του άρθρου 15 του Ν. 5220/2025 για ειδικά πρωτόκολλα ασφαλείας, η σύγκληση ανεξάρτητης τεχνικής επιτροπής με συμμετοχή του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και η διαφάνεια από τη Hellenic Train σχετικά με τις αιτίες της αναστολής των δρομολογίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Ο γενικός γραμματέας της Διοικητικής Επιτροπής, με καταγωγή από τα Καλάβρυτα, Δήμος Βαρβιτσιώτης, δήλωσε: ‘’Ο Οδοντωτός δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Είναι μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή μας. Η αναστολή των δρομολογίων θέτει σε άμεσο κίνδυνο την οικονομική ζωή των Καλαβρύτων και των γύρω περιοχών’’.

»Ο υπεύθυνος ΓΕΜΗ της Διοικητικής Επιτροπής, με καταγωγή από την ανατολική Αιγιάλεια, Γιώργος Σακελλαρόπουλος, συμπλήρωσε: «Η τοπική επιχειρηματικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ροή επισκεπτών που φέρνει ο Οδοντωτός. Κάθε ημέρα που μένει εκτός λειτουργίας η γραμμή, είναι απώλεια θέσεων εργασίας και εισοδήματος για την Αιγιάλεια. Αυτό που απαιτούμε τώρα είναι κάτι απλό και ξεκάθαρο, να απαντήσουν άμεσα και συντεταγμένα όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία της γραμμής».

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

«Αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία»

Στους άμεσα θιγόμενους από το «λουκέτο» συγκαταλέγεται και η Ενωση Ξενοδόχων Καλαβρύτων, η οποία με ανακοίνωσή της εκφράζει την ανησυχία της για το «λουκέτο» στον οδοντωτό σιδηρόδρομο και ζητά από όλους να γίνουν οι κινήσεις για άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων ώστε να λειτουργήσει η γραμμή, καθώς υπάρχει θέμα οικονομικής βιωσιμότητας.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Ενωση Ξενοδόχων Καλαβρύτων εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για την επ’ αόριστόν αναστολή των δρομολογίων του οδοντωτού σιδηροδρόμου.

Ο Οδοντωτός δεν είναι απλώς ένα ιστορικό τρένο ή μια γραφική διαδρομή. Αποτελεί βασικό πυλώνα της τουριστικής δραστηριότητας των Καλαβρύτων, καθώς η μοναδική διαδρομή μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επισκεψιμότητα της περιοχής. Η αναστολή των δρομολογίων έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία».

Σκιαδαρέσης: Ζητά έκτακτο συμβούλιο

Η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» και ο επικεφαλής Σπύρος Σκιαδαρέσης με ανακοίνωσή της αναφέρθηκε στο θέμα του Οδοντωτού και καλεί τον ΟΣΕ, τη Hellenic Train και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να δώσουν άμεσα σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας.

«Ο Οδοντωτός δεν είναι απλώς μια γραμμή στον χάρτη. Είναι ιστορία, ταυτότητα και αναπτυξιακή προοπτική για ολόκληρη την περιοχή. Γι’ αυτό και η απαξίωσή του δεν θα γίνει αποδεκτή» αναφέρει η ανακοίνωση και συμπληρώνει: «Η ‘’Νέα Δυτική Ελλάδα’’ ζητά τη σύγκληση έκτακτου περιφερειακού συμβουλίου με μοναδικό θέμα τις εξελίξεις στον Οδοντωτό, την αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τη διοίκηση του ΟΣΕ και της Hellenic Train, καθώς και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, οι οποίοι να κληθούν για να παρευρεθούν στη συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων».

Ν. Μοίραλης:«Να δώσει σαφείς απαντήσεις»

Θέση για το ζήτημα του οδοντωτού σιδηρόδρομου πήρε και το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση, όπου μιλά για υποβάθμιση των δημόσιων σιδηροδρομικών υποδομών ζητά από το υπουργείο να δώσει σαφείς απαντήσεις.

«Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου στη γραμμή Διακοπτό–Καλάβρυτα αποτελεί ένα ακόμη ανησυχητικό επεισόδιο στην πορεία υποβάθμισης του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα σαφείς απαντήσεις:

· Γιατί δεν προχώρησαν έγκαιρα τα απαραίτητα έργα προστασίας και συντήρησης της γραμμής;

· Γιατί δεν υλοποιήθηκαν εγκαίρως οι παρεμβάσεις αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας που ζητούσαν εδώ και χρόνια οι τοπικές κοινωνίες;

· Γιατί μέχρι πρότινος τα προβλήματα στα δρομολόγια αποδίδονταν στο τροχαίο υλικό;

· Υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναβάθμιση του σιδηροδρόμου στο σύνολο της χώρας».

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

Εδώ και καιρό υπήρχε προβληματισμός στις τάξεις του ΟΣΕ για τον οδοντωτό, ωστόσο φέρεται η… σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι να ήταν το περιστατικό που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο. Τότε συρμός του δρομολογίου Καλάβρυτα -Διακοπτό ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Νιάματα λόγω σοβαρής τεχνικής βλάβης. Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 77 επιβάτες, οι οποίοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες σε δύσβατο σημείο της διαδρομής. Η προσπάθεια σύνδεσης με εφεδρική αμαξοστοιχία δεν απέδωσε, καθώς η βλάβη ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. Τελικά, χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ για να οργανωθεί ο απεγκλωβισμός των επιβατών από το φαράγγι του Βουραϊκού. Γενικότερα τους τελευταίους μήνες υπήρχαν πολλά περιστατικά με βλάβες στους συρμούς που ώθησαν την ηγεσία να πάρει την απόφαση για λουκέτο.

