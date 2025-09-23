Ναύπακτος: 2η Πανελλήνια Ποιητική Συνάντηση

Ο Δήμος Ναυπακτίας στηρίζει τη 2η Πανελλήνια Ποιητική Συνάντηση και με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, την Α΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, την Παπαχαραλάμπειο Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής (ΕΕΛΑ), την Εταιρία Ναυπακτιακών Μελετών (ΕΝΑΜ), την Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας, την Αδελφότητα Ναυπακτίων Νομού Αττικής «Ο Έπαχτος», την Καλλιτεχνική Διευθύντρια και την Οργανωτική Επιτροπή της Συνάντησης, σας προσκαλούν στις 26, 27 και 28/09/ 2025 στην Ναύπακτο, όπου θα συμμετέχουν 30 διακεκριμένοι ποιητές και ποιήτριες από όλη τη χώρα.

Το θέμα της φετινής συνάντησης: «Πλέοντας μέσα στους καιρούς, κι ο στίχος, αστρολάβος»

Το Πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/9

• 11:00 (μέχρι το τέλος του σχολικού ωρολογίου προγράμματος)

Οριζόντια εκπαιδευτική δράση «Οι ποιητές-τριες στα σχολεία». Με πρωτοβουλία της Οργανωτικής Επιτροπής και σε συνεργασία με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας/Λογοτεχνίας, στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της πόλης θα πραγματοποιηθούν Ποιητικά Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής (Creative Writing Poetry Workshops)με ασκήσεις βασισμένες πάνω στα πρωτότυπα ποιήματα-συμμετοχές των προσκεκλημένων ποιητών, με σκοπό την γνωριμία των παιδιών με το έργο των σημαντικών αυτών δημιουργών, την εξάσκησή τους στις τεχνικές της Δ.Γ και την ενθάρρυνσή τους στην ποιητική αυτοέκφραση.

• 18:00

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας-αποτίμηση των πρωινών πεπραγμένων στα σχολεία», με σύντομες εισηγήσεις, ανακοινώσεις και τοποθετήσεις από τους/τις διδάσκοντες-ουσες που συμμετείχαν στην πρωινή εκπαιδευτική δράση. Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον κυρίως χώρο της Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης, θα ολοκληρωθεί με δύο πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για την εκπαιδευτική και λογοτεχνική διάσταση της Δημιουργικής Γραφής και τον ρόλο της Δημιουργικής Γραφής στο σχολείο και στα Νέα Προγράμματα Σπουδών από τους διακεκριμένους προσκεκλημένους πανεπιστημιακούς:

Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, Καθηγητή Δημιουργικής Γραφής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Διευθυντή και Επιστημονικά Υπεύθυνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Τζίνα Καλογήρου Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Διδακτικής της του Ε.Κ.Π.Α, Διευθύνουσας του Διαδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επικοινωνία και Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση».

(Η φιλολογική εσπερίδα θα είναι ανοιχτή στο κοινό)

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9

• 10:00

«Ιστορικός-ποιητικός περίπατος στο κέντρο της πόλης»: Περιήγηση-ξενάγηση στο κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου και τα τοπόσημά της (Ενετικό λιμάνι/Φετιχιέ Τζαμί/άγαλμα Θερβάντες και Ανεμογιάννη/Πύργος Μπότσαρη/ Μουσείο Ναυμαχίας Lepanto)- απαγγελίες ποιημάτων πάνω στο θέμα του φετινού φεστιβάλ στον υποβλητικό χώρο του Φετιχιέ Τζαμί.

• 19:00

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ» της 2ης Πανελλήνιας Ποιητικής Συνάντησης Ναυπάκτου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Μητροπόλεως. Η κεντρική εκδήλωση θα ανοίξει με μια σύντομη διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Α.Π.Θ, διακεκριμένου Ακαδημαϊκού, μεταφραστή και συγγραφέα, κ.Θεόδωρου Παπαγγελή για τον ρόλο της ποίησης και του ποιητή μέσα στη σύγχρονη κοινωνική δυστοπία. Στη συνέχεια, οι προσκεκλημένοι-ες ποιητές-τριες θα συστηθούν εργοβιογραφικά στο κοινό της Ναυπάκτου και θα απαγγείλουν το ειδικά γραμμένο για το φεστιβάλ ποίημά τους επάνω στον φετινό θεματικό του άξονα «Πλέοντας μέσα στους καιρούς, κι ο στίχος, αστρολάβος»

(Μετά την Κεντρική Εκδήλωση θα ακολουθήσει κοινό δείπνο στο εστιατόριο «Βυζαντινόν» στην παραλία Ψανής)

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9

• 9:00

Επίσκεψη στο γραφικό χωριό Περίστα της Ορεινής Ναυπακτίας και απαγγελίες ανάμεσα στα έλατα. Σύντομες εισηγήσεις-αφιερώματα για τη ζωή και το έργο των Θανάση Παπαθανασόπουλου και Γιάννη Πατίλη, σημαντικών νεοελλήνων ποιητών εκ Περίστας, από μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Επίσκεψη στο τοπικό μουσείο και μεσημεριανό γεύμα στην κεντρική ταβέρνα του χωριού με ντόπια παραδοσιακά εδέσματα.

• Επιστροφή στη Ναύπακτο

Στη «2η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» συμμετέχουν οι:

Φιλιώ Αθανασίου, Νίκος Αλεξίου, Παύλος Ανδρέου, Ελένη Αρτεμίου-Φωτιάδου, Ελίνα Αφεντάκη, Λευτέρης Αχμέτης, Γεράσιμος Βουτσινάς, Γιώργος Δελιόπουλος, Πένυ Δέλτα (Δουλαβέρα), Γεωργία Δούνη, Μαρία Δρογγίτη, Ειρήνη Καραγιαννίδου, Ειρήνη Κατσάμπα, Χρήστος Κατσιγιάννης, Βάσω Κοζώνη-Τουμπάνου, Δήμητρα Κουβάτα, Μαρία Κουτούση-Σύψα, Χλόη Κουτσουμπέλη, Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Μαρία Λάτσαρη, Αλέξιος Μάινας, Σοφία Περδίκη, Θοδωρής Πετρόπουλος, Κώστας Ριζάκης, Μαρία Σφήκα, Αντρέας Τιμοθέου, Χρύσα Τσαρούχη, Σουλεϊμάν Αλάγιαλη Τσιαλίκ, Τζίμης Τσουκαλάς, Βαρβάρα Χριστιά.

Στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ και στις ΕΡΓΑΣΙΕΣ συμμετέχουν επίσης:

• ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ Ιερόθεος

• ο Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ, διακεκριμένος ακαδημαϊκός, μεταφραστής και συγγραφέας κ.Θεόδωρος Παπαγγελής

• οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Δημιουργικής Γραφής, κ. Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος και κ. Τζίνα Καλογήρου.

Καλλιτεχνική Διευθύντρια της 2ης Πανελλήνιας Ποιητικής Συνάντησης Ναυπάκτου είναι η Καθηγήτρια Αγγλικής ΠΕ06, ΜSc «Δημιουργική Γραφή», ποιήτρια Μαρία Σφήκα.

Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η φιλόλογος Ελένη Αδαμοπούλου, η ποιήτρια Γεωργία Δούνη, η φιλόλογος-ποιήτρια Μαρία Δρογγίτη, ο φιλόλογος Κωνσταντίνος Δημόπουλος και η ποιήτρια Βαρβάρα Χριστιά.

