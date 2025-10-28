Ναύπακτος: Σίδερο έπεσε σε 23χρονη σε πανήγυρη – Συνελήφθη ο εργολάβος

Ατύχημα σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όταν μεταλλικό κομμάτι από στέγαστρο εμποροπανήγυρης αποκολλήθηκε και τραυμάτισε νεαρή γυναίκα. Η 23χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για ιατρική περίθαλψη, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος εργολάβος του έργου.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Γρίμποβο Ναυπάκτου, εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα.

Κατά τη διάρκεια εμποροπανήγυρης, σιδερένιο κομμάτι έπεσε από την οροφή στεγάστρου, τραυματίζοντας μια 23χρονη ημεδαπή.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για το συμβάν και προχώρησε στη σύλληψη του 74χρονου εργολάβου, ο οποίος είχε την ευθύνη της εγκατάστασης του στεγάστρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια (άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα), ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου.

