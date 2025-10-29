Ναύπλιο: 9 χρόνια κάθειρξης στους δύο δράστες για θανάσιμο ξυλοδαρμό

Στο Ναύπλιο ο άγριος ξυλοδαρμός ενός άνδρα έξω από μπαρ τον Ιούνιο του 2024 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μήνες αργότερα, έρχεται ξανά στο φως της δημοσιότητας καθώς εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση για τους δύο κατηγορούμενους.

«Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ

Αργά σήμερα το μεσημέρι, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κορίνθου εξέδωσε την απόφασή του για το περιστατικό του βάναυσου ξυλοδαρμού, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του θύματος μετά από πολύμηνη νοσηλεία.

Το δικαστήριο καταδίκασε τους δύο κατηγορούμενους για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, σε ποινή κάθειρξης εννέα ετών για τον καθένα.

Το δικαστήριο δεν μετέτρεψε την κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, επιφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο πιο ευνοϊκή ποινική μεταχείριση για την πράξη τους.

Οι δράστες αρχικά παραπέμφθηκαν να δικαστούν για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς όταν εκδόθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα, το θύμα νοσηλεύοταν ακόμη στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, μέχρι την έναρξη της δίκης, ο άτυχος άνδρας κατέληξε ύστερα από μακρά νοσηλεία και έτσι η πλευρά της οικογένειας ζήτησε τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Παρόλα αυτά, το δικαστήριο δεν μετέτρεψε την κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, με αποτέλεσμα οι δύο κατηγορούμενοι να καταδικαστούν σε 9 χρόνια μόνο κάθειρξης ο καθένας.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν να τους αναγνωριστούν τρία ελαφρυντικά: της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, του πρότερου έντιμου βίου, καθώς και της δικαιολογημένης αγανάκτησης λόγω της συμπεριφοράς του θύματος.

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε το αίτημά τους και δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους δύο κατηγορούμενους.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει το θύμα να δέχεται επίθεση από 2 άνδρες και έπειτα να καταρρέει.

Από τα ιατρικά έγγραφα προκύπτει ότι έφερε τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο, καθώς οι δράστες που τον ξυλοκόπησαν φέρεται να φορούσαν σιδερογροθιά.

Παραμένουν στη φυλακή

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν από το δικαστήριο να τους χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, ώστε να αποφυλακιστούν προσωρινά.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημά τους, με αποτέλεσμα και οι δύο να παραμείνουν στη φυλακή.

Θυμίζουμε ότι και οι δύο ήταν προσωρινά κρατούμενοι και το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης θα συμπληρωνόταν τον προσεχή Δεκέμβριο.

