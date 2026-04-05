Ναύπλιο: Επιχείρηση του Λιμενικού για ακυβέρνητο σκάφος στους Μύλους

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (04/04) στις Λιμενικές Αρχές του Ναυπλίου, όταν ερασιτεχνικό σκάφος έμεινε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή «Μύλοι» του Αργολικού κόλπου.

Το χρονικό της επιχείρησης Μετά από ενημέρωση από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος έσπευσε άμεσα στο σημείο. Οι αρχές εντόπισαν το σκάφος, το οποίο έφερε ελληνική σημαία, διαπιστώνοντας πως η ακινητοποίησή του οφειλόταν σε μηχανική βλάβη.

Ασφαλής κατάπλους Οι δύο ημεδαποί επιβαίνοντες βρέθηκαν καλά στην υγεία τους και δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο. Το ερασιτεχνικό σκάφος, υπό τη συνεχή συνοδεία του περιπολικού του Λιμενικού, ρυμουλκήθηκε και προσέδεσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Νέας Κίου.

Από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το Λιμενικό διενεργεί τη σχετική προανάκριση για τα αίτια της βλάβης.

