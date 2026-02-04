Ναυτική τραγωδία με 15 νεκρούς στη Χίο, συγκρουση Λιμενικού με σκάφος διακινητών μεταναστών ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σ’ εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενους ανοικτά της Χίου

04 Φεβ. 2026 7:12
Pelop News

Από τη θάλασσα ανοικτά της Χίους ανασύρθηκαν 14 νεκροί – 11 άνδρες και τρεις γυναίκες –, ενώ τέταρτη γυναίκα κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου όπου διακομίστηκε, βαρύτατα τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μετά τη σύγκρουση σκάφος του Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε παράνομους μετανάστες το βράδυ της Τρίτης 3/02/2026.

Χίος: Μακελειό με νεκρούς και τραυματίες! Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε Λιμενικό και διακινητές μεταναστών

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται επίσης άλλοι 24 τραυματίες, επτά άνδρες, έξι γυναίκες και 11 παιδιά. Τρεις από αυτούς εγχειρίστηκαν καθώς είχαν τραυματιστεί σε ζωτικά όργανα. Άλλες δυο γυναίκες, έγκυες, θα χειρουργηθούν επίσης, αφού διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα ήταν νεκρά.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τουλάχιστον 10 παιδιά ενώ συνολικά τρεις από τους νοσηλευόμενους τραυματίες χειρουργούνται με σοβαρά τραύματα σε σημαντικά όργανα. Οι υπόλοιποι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε θαλάμους για νοσηλεία.

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονταν όλη τη νύχτα και θα ενταθούν με το πρώτο φως της ημέρας, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που επέβαιναν στο πλεούμενο.

Τραυματίστηκαν και δύο στελέχη του Λιμενικού

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δυο στελέχη του Λιμενικού Σώματος (άνδρας και γυναίκα) που επέβαιναν στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο άνω άκρο, η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκεφαλική διάσειση.

