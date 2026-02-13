Ναι, ξέρω, δεν είσαι εσύ ρατσιστής, αυτοί είναι σκούροι…

Του Γεράσιμου Γραμματικόπουλου

Τις ημέρες που πέρασαν πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λόγια μίσους και εκδίκησης απέναντι σε νεκρούς και τραυματίες. Μια αηδιαστική ρατσιστική λάσπη απλώθηκε πάνω από δεκαπέντε πνιγμένα και τσακισμένα νεκρά σώματα, πάνω από 25 τραυματίες με βαριές κακώσεις, πάνω από παιδιά, γυναίκες, εγκύους, πάνω από βασανισμένους ανθρώπους.

Και οργίζομαι, οργίζομαι πολύ και ντρέπομαι για τους συντοπίτες μου. Οργή και ετεροντροπή είναι αυτό που νιώθω, ίσως και απελπισία, γιατί αμφιβάλλω αν η λογική μπορεί να τους αγγίξει.

Αλλά ας προσπαθήσουμε, ας δούμε ένα-ένα τα «επιχειρήματα» πίσω από τα οποία κρύβουν οι συντοπίτες μου τον ρατσισμό τους και προσπαθούν να τον παρουσιάσουν ως ορθολογισμό.

1. Είναι «παράνομοι» λες… Μπορείς να μου περιγράψεις έναν τρόπο που θα μπορούσε «νόμιμα» να διαφύγει αυτός ο άνθρωπος; Αν διώκεται λόγω ιδεολογίας, θρησκείας, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, προσωπικής διένεξης, βεντέτας, οτιδήποτε, θα πάει στην αντίστοιχη νομαρχία να βγάλει διαβατήριο και θα μπει σε ποιο προξενείο να βγάλει ποια βίζα; Λοιπόν; Τι, όχι; Αλλά; Α, τελικά δεν έχει αλλά… Δεν υπάρχει ευχερής «νόμιμη οδός» για τον απελπισμένο.

2. Οι στατιστικές είναι αμείλικτες: οι πιθανότητες επιβίωσης είναι κάπου στο 50% και η χρονική διάρκεια της περιπέτειας κυμαίνεται μεταξύ αρκετών έως πολλών ετών που θα περάσουν με πείνα, κακουχία, ξυλοδαρμούς, εγκλεισμούς, βασανιστήρια, βιασμούς, δουλεμπόριο και ένας θεός ξέρει τι άλλο μέχρι να/αν φτάσει στον προορισμό.

Θέλεις να μου πεις ότι αυτός είναι «εισβολέας» που σκέφτεται το κακό σου, έτσι στην «ξεκούδουνη», και πέρασε όλα αυτά απλά για να σου δημιουργήσει πρόβλημα; Αν αληθινά το πιστεύεις αυτό, χρειάζεσαι βοήθεια από επαγγελματία ψυχικής υγείας, γιατί αυτό που κάνεις λέγεται προβολή.

3. Το κόστος είναι σε χιλιάδες δολάρια, πού τα βρήκαν αυτοί οι «ξεπλένηδες», ρωτάς με ύφος Ηρακλή Πουαρώ. Μα ακριβώς, δεν είναι «ξεπλένηδες». Πολλοί είναι άνθρωποι μορφωμένοι, κάτι σαν μεσοαστοί στις δικές τους κοινωνίες, που για κάποιον λόγο πρέπει να ρισκάρουν τα πάντα και να παίξουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους.

Για άλλους ξεπούλησαν ολόκληρες διευρυμένες οικογένειες και σόγια, το βιος τους για να στείλουν τον έναν, μπορεί και ολόκληρο χωριό. Λες να το κάνουν από βίτσιο; Για να στη βγουν εσένα με κόκκινο; Γιατί, σε ξέρουν;

4. «Μα εκεί δεν έχουν πόλεμο, δεν είναι πρόσφυγες!» Οπα, στάσου! Δηλαδή πρέπει να είναι στημένα τίποτα χαρακώματα για να δικαιολογηθεί στο μυαλό σου η προσφυγιά; Πέρα από το ότι αγνοείς ακόμα και την ελληνική Ιστορία, αλλά και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για να εκτοξεύσεις τέτοιον ανορθολογισμό, θα σου θυμίσω ένα από τα πάμπολλα περιστατικά που αποδεικνύουν το ηθικό αδιέξοδο του συλλογισμού σου.

Τον Ιούνιο του 1939 η ναζιστική Γερμανία δεν ήταν σε πόλεμο -ακόμα- και οι ΗΠΑ αρνήθηκαν την είσοδο σε σχεδόν 1.000 Εβραίους που προσπάθησαν να διαφύγουν από τη μοίρα τους με το πλοίο St. Louis.

Το ένα τέταρτο αυτών θα εξοντωνόταν αργότερα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ειλικρινά ελπίζω να μη βρίσκεις φυσιολογικό και ηθικά εντάξει αυτό το γεγονός, γιατί αλλιώς πάει αλλού αυτή η κουβέντα.

Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Ενας ομοφυλόφιλος που έχει τη μαύρη μοίρα να γεννηθεί στο Αφγανιστάν ζει πολύ απειλητικότερο και διαρκή «πόλεμο» από πολλούς τάχαμου μπαρουτοκαπνισμένους – η έγνοιά του δεν είναι απλά αν θα τον σκοτώσουν οι ταλιμπάν, είναι κυρίως πώς και πόσο θα τον βασανίσουν μέχρι να τον σκοτώσουν.

Κι εσύ τολμάς να πουλάς ψευτομαγκιά απέναντί του. Μήπως δεν νιώθεις άνετα με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και θέλεις άλλο παράδειγμα ακόμα; Ο φουκαράς από το Μπαγκλαντές έχασε στην πλημμύρα το βιος του και ξεκληρίστηκε σχεδόν η οικογένειά του.

Εμεινε η γριά μάνα του και δύο από τα πέντε παιδιά. Εχει δύο «επιλογές»: α) να δουλέψει σαν σκλάβος στο ημιπαράνομο διαλυτήριο πλοίων και να πληρώνεται με το κιλό scrap που κουβαλάει στην ακτή μέχρι ένα ξεκρέμαστο δοκάρι να πεταχτεί και να τον διαμελίσει ή, αν είναι «τυχερός», να αναπτύξει καρκίνο στους πνεύμονες από όλα τα τοξικά δηλητήρια που εισπνέει και ακουμπά

β) να προσπαθήσει να φτάσει στην Ευρώπη, όπου το σκληρό μεροκάματο που οι Ευρωπαίοι οι ίδιοι δεν αναλαμβάνουν για κανέναν λόγο θα ζήσει τον ίδιο και την οικογένειά του πίσω στην πατρίδα του.

5. «Αυτοί κινήθηκαν επιθετικά και εμβόλισαν το σκάφος του Λιμενικού!» Αχμμμ… Φουσκωτό 8 μέτρων με εξωλέμβια 20 ίππων και υπερφορτωμένο με 40 ανθρώπους δεν πιάνει 30 knots που να χτυπιέστε και να ωρύεστε. Επίσης αποκλείεται να αποφάσισε να εμβολίσει τη σιδεριά της ακταιωρού γιατί μπορεί…

Ακόμα κι αν δεν ξέρεις από φυσική και διατήρηση της ορμής, διαισθαντικά δεν πας να σκοτωθείς έτσι. Και τελικά οι διακινητές είναι παμπόνηροι δολοφόνοι ή εξωφρενικά ηλίθιοι;

Τυχαία, φυσικά, για μια ακόμη φορά, οι κάμερες που μας υποχρέωσε η ΕΕ να έχουμε στα σκάφη δεν λειτουργούσαν. Εντελώς τυχαία φυσικά. Αυτονόητα, Ηρακλή μου Πουαρώ…

* Ο Γεράσιμος Γραμματικόπουλος είναι ιατρός νευρολόγος – μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25.

