Ναρκωτικά με τζίρο 8 εκάτ. ευρώ! Ένας τόνος, 161 κιλά και 161 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1.640 δενδρύλλια! ΒΙΝΤΕΟ

Το κύκλωμα διακινούσε μεγάλες ποσότητες, η σπείρα δρούσε κυρίως σε Αττική και Αρκαδία

27 Σεπ. 2025 18:10
Pelop News

Φαίνεται ότι είναι αρκετά γνώριμοι των αρχών δύο άνδρες που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή σε μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών με πάνω από 1 τόνο κάνναβης.

Το κύκλωμα, διακινούσε μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων αυτής, αλλά δεν έμεινε σε αυτο καθώς πούλαγε και κοκαΐνη, κεταμίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA) και ναρκωτικά δισκία «ECSTASY», με τον «τζίρο» του να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 8.000.000 ευρώ.

Όσον αφορά τους δύο άνδρες που είχαν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν για αδικήματα, πρόκειται για έναν 39χρονο που είχε κατηγορηθεί -μεταξύ άλλων- για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συναυτουργία και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ο οποίος φαίνεται να ήταν και ο εγκέφαλος της σπείρας.

Στον πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη 50χρονος αλλοδαπός, που διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του μαχαίρι και ότι βρίσκεται παράνομα στην ελληνική επικράτεια, ο οποίος έχει ελαφρύτερο μεν, ποινικό παρελθόν δε, για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, τα ναρκωτικά και περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας η σπείρα δρούσε κυρίως σε Αττική και Αρκαδία ενώ εκτός από τη μεγάλη ποσότητα κάνναβης κατασχέθηκαν πιστόλια, ένα τουφέκι ενώ βρέθηκαν συνολικά 1.640 δενδρύλλια κάνναβης και πλήρως εξοπλισμένη φυτεία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί, μέλη της οργάνωσης -μεταξύ των οποίων και οι αρχηγοί-, ηλικίας 73, 39, 36, 35 και 34 ετών, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (25.9.2025) σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης και με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε., της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), καθώς και σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων καθώς και για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Οι ρόλοι και το modus operandi

Πιο αναλυτικά, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαρκή δράση, ιεραρχική δομή, καθώς και διακριτούς ρόλους:

Ο 39χρονος, ως αρχηγός, είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των μελών της οργάνωσης, την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών και την παραλαβή των κερδών.

Ο 36χρονος ως υπαρχηγός, επέβλεπε τη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εργαλείων, υλικών, εφοδίων και τροφίμων, καθώς και την φύλαξη της φυτείας και την επιστασία των «εργατών» που βρίσκονταν εντός αυτής.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, έβρισκαν τον χώρο αποθήκευσης και φύλαξης των ναρκωτικών (καβάτζα) και μέρους των χρημάτων, την ασφαλή μετακίνηση του αρχηγού, ενώ έκρυβαν και τις τηλεφωνικές συσκευές για την επικοινωνία των μελών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο σε σπίτια όσο και σε δύσβατη δασώδη περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.640 δενδρύλλια κάνναβης,
1 τόνος, 161 κιλά και 161 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
4,3 γραμμάρια κοκαΐνης,
3,5 γραμμάρια κεταμίνης,
10 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),
9 ναρκωτικά δισκία «ECSTASY»,
εξοπλισμός για καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, όπως κόφτης, γάντια, γυαλιά, ποτιστήρι, σκαλιστήρι, σακί με λίπασμα κ.λπ.,
2 πιστόλια,
πολεμικό τυφέκιο,
χειροβομβίδα,
μαχαίρι, γεμιστήρες, 134 φυσίγγια,
4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
17 κινητά τηλέφωνα,
συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης,
12.250 ευρώ σε εμφανώς πλαστά χαρτονομίσματα και
120 ευρώ, 1.900 Λεκ Αλβανίας, 70 λίρες Αγγλίας, 22 δολάρια Η.Π.Α., 10 δολάρια Καναδά και 20 Ελβετικά φράγκα.
