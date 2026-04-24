Το ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι η ιδρυτική συνθήκη της Συμμαχίας δεν προβλέπει διαδικασία αναστολής συμμετοχής ή αποβολής κράτους-μέλους, μετά το δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να στοχοποιήσουν την Ισπανία λόγω της στάσης της στον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι εσωτερικό email του Πενταγώνου περιλάμβανε πρόταση για πιθανά τιμωρητικά μέτρα σε βάρος συμμάχων που, κατά την εκτίμηση της Ουάσιγκτον, δεν στήριξαν επαρκώς την αμερικανική εκστρατεία.

Στο ίδιο μήνυμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, γινόταν αναφορά και στην ανάγκη να επανεξεταστεί η στάση των ΗΠΑ απέναντι στη διεκδίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Φόκλαντ στον νότιο Ατλαντικό, τα οποία διεκδικεί και η Αργεντινή.

Η απάντηση του ΝΑΤΟ

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, μιλώντας στο BBC, τόνισε ότι η ιδρυτική συνθήκη της Συμμαχίας «δεν προβλέπει καμία διαδικασία αναστολής συμμετοχής ή αποβολής μέλους».

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απέρριψε το σχετικό δημοσίευμα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνησή του δεν λειτουργεί με βάση ανεπίσημες διαρροές.

«Δεν εργαζόμαστε βάσει emails. Εργαζόμαστε με επίσημα έγγραφα και επίσημες θέσεις που λαμβάνονται, εν προκειμένω, από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η στάση της Ισπανίας και η κριτική Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τους ότι δεν αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η ένταση ενισχύθηκε και από τους περιορισμούς που επέβαλε στη συνέχεια η Τεχεράνη στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η Ισπανία έχει αρνηθεί να επιτρέψει τη χρήση αεροπορικών βάσεων στο έδαφός της για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Στη χώρα λειτουργούν δύο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, η Naval Station Rota και η Morón Air Base.

