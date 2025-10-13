Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκηρύσσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Απάντηση στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης»

Σε νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρά το Εργατικό Κέντρο Πάτρας την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που, όπως αναφέρει, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία». Η Διοίκηση του ΕΚΠ καλεί εργαζόμενους, ανέργους και νέους σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου.

13 Οκτ. 2025 11:21
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας ανακοίνωσε νέα 24ωρη απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ως συνέχεια των κινητοποιήσεων της 1ης Οκτωβρίου, «απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης και της εργοδοσίας», όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση.

Η Διοίκηση του ΕΚΠ κάνει λόγο για «νομοσχέδιο-έκτρωμα» που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «νομιμοποιεί τη 13ωρη σκλαβιά» και καλεί τα ταξικά σωματεία να προετοιμάσουν τη νέα απεργιακή μάχη, τονίζοντας πως «η αντεργατική επίθεση δεν θα μας βρει με σταυρωμένα τα χέρια».

Το Εργατικό Κέντρο καλεί σε συμμετοχή όλους τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους, γυναίκες και νέους της περιοχής, προκειμένου να ενισχυθεί το απεργιακό μέτωπο και να «αναδειχθούν οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων».

Στην ανακοίνωση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα βασικά αιτήματα του Εργατικού Κέντρου:

  • Εργασιακό ωράριο 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο.
  • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις.
  • Αντίθεση στην «ευελιξία χωρίς τέλος» και στους «μισθούς πείνας».
  • Προστασία της κατοικίας και της λαϊκής περιουσίας από πλειστηριασμούς.
  • Δημιουργία φτηνής και ποιοτικής λαϊκής και φοιτητικής στέγης με ευθύνη του κράτους.
  • Ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης σε υγεία και παιδεία και κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς αυτούς.
  • Έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης και αντίθεση στη στήριξη της κυβέρνησης προς το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση καταλήγει με κάλεσμα συμμετοχής στην πανεργατική απεργία της Τρίτης 14 Οκτωβρίου και στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας στην πλατεία Γεωργίου στις 10:30 το πρωί, τονίζοντας ότι «η κλιμάκωση του αγώνα μπορεί να πετάξει το νομοσχέδιο στα σκουπίδια».
