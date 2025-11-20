Νέα επίθεση Γεωργιάδη σε Τσίπρα: «Παπάτζας και παραμυθάς – Θα τον προσλάμβανα πωλητή»

Νέα σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη». Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι άκουσε το ηχητικό όπου ο κ. Τσίπρας διαβάζει απόσπασμα από το βιβλίο του μαζί με τη σύζυγό του, Μπέτυ Μπαζιάνα, και σημείωσε:

«Άκουγα σε ένα ηχητικό τον Αλέξη Τσίπρα να διαβάζει ένα κομμάτι από το βιβλίο του με την συμπαθέστατη σύζυγό του κ. Μπέτυ. Θα μιλήσω πολύ έξω καρδιά… Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτζας δεν έχει ξαναϋπάρξει στην Ελλάδα. Τέτοιος παραμυθάς».

Συνεχίζοντας σε χιουμοριστικό τόνο, πρόσθεσε: «Εγώ στις εκδόσεις Γεωργιάδη για πωλητή τον προσλαμβάνω. Είναι φανταστικός. Τον άκουσα στο ηχητικό και σκέφτηκα: δεν ντρέπεται; Δεν έχει τσίπα;».

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε επίσης το περιεχόμενο του βιβλίου και το σημείο με τα «κεράκια του Ορφέα», υποστηρίζοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει την κρίσιμη στιγμή του κλεισίματος των τραπεζών με τρόπο που υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης για τους πολίτες: «Δηλαδή τι μας λέει ο κ. Τσίπρας; Ότι την ώρα που καταστρεφόταν η χώρα, που έκλειναν οι τράπεζες, αυτό που του έμεινε ήταν τα κεράκια του Ορφέα; Δηλαδή οι Έλληνες που δεν θα είχαν κεράκια να ανάψουν την επόμενη ημέρα, που δεν θα είχαν φως στο σπίτι τους, δεν τον ένοιαζε;».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε αιχμηρά και την εμπορική επιτυχία του βιβλίου, λέγοντας: «Άνθρωπο που έχει αξιοποιήσει ακόμα και τα γενέθλια του γιου του για ένα βιβλίο, δεν το έχω ξαναδεί. Ο κ. Τσίπρας είναι ο Νο 1 στις πωλήσεις βιβλίων. Περνά και εμένα και τον Βελόπουλο. Αυτό είναι σίριαλ που έχει κάνει τώρα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



