Νέα εποχή για το Green Pharmacy Lab – Εγκαίνια του νέου χώρου στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών 80

Το Green Pharmacy Lab ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του με σύγχρονες εγκαταστάσεις και έμφαση στην καινοτομία, τη φύση και τον άνθρωπο

11 Νοέ. 2025 14:05
Με μια εκδήλωση γεμάτη χαμόγελα και θετική ενέργεια, το Green Pharmacy Lab εγκαινιάζει τον νέο του χώρο στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών 80, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής στην πορεία του.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 19:30, και θα αποτελέσουν μια ευκαιρία για φίλους, συνεργάτες και πελάτες να γνωρίσουν από κοντά τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του εργαστηρίου, αλλά και τη φιλοσοφία που το χαρακτηρίζει: σεβασμός στον άνθρωπο, αγάπη για τη φύση και δέσμευση στην καινοτομία.

Η ομάδα του Green Pharmacy Lab και ο κ. Γεώργιος Σύρος θα υποδεχθούν τους καλεσμένους προσωπικά, σε μια ζεστή και φιλόξενη βραδιά, που θα αποτυπώνει τις αξίες και το όραμα της επιχείρησης για το μέλλον.

Το προσκλητήριο του Green Pharmacy Lab αναφέρει:

Με αίσθημα χαράς και υπερηφάνειας, το Green Pharmacy Lab ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του και σας προσκαλεί να το γιορτάσουμε μαζί!

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 19:30, σας περιμένουμε στα εγκαίνια του νέου μας χώρου, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών 80, για να γνωρίσετε από κοντά τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και τη φιλοσοφία που μας καθοδηγεί: σεβασμός στον άνθρωπο, αγάπη για τη φύση και δέσμευση στην καινοτομία.

Η ομάδα του Green Pharmacy Lab και ο κ. Σύρος Γεώργιος θα βρίσκονται εκεί για να σας υποδεχτούν προσωπικά, σε μια ζεστή και φιλόξενη βραδιά γεμάτη χαμόγελα, θετική ενέργεια και έμπνευση για το μέλλον.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και χαρά για όλους εμάς.
